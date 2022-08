Operazione “Rail Safe Day”

Oltre 2.800 persone controllate, un arresto, 2 denunciati e due minori stranieri rintracciati è il bilancio dell’attività settimanale della Polizia di Stato in ambito ferroviario in Sicilia. Sono 40 i veicoli ispezionati e 16 i treni presenziati dalle 245 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria. I controlli nel periodo dal 15 al 21 agosto 2022.

L’Operazione “Rail Safe Day”

Nella settimana appena trascorsa la Polfer siciliana è stata anche impegnata nell’ottava Operazione “Rail Safe Day”, disposta, su tutto il territorio nazionale, dal Servizio Polizia Ferroviaria al fine d’individuare comportamenti scorretti in ambito ferroviario che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti.

Rintracciate persone nel Palermitano

A Termini Imerese è stato rintracciato un giovane sottoposto al regime della libertà vigilata che si era allontanato arbitrariamente dalla struttura cui era stato riaffidato, mentre a Palermo sono stati rintracciati due minori stranieri non accompagnati che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, sono stati collocati presso una struttura per minori.

Un ordine di allontanamento a Palermo

Sempre a Palermo, gli uomini della Polfer, durante i predisposti servizi di vigilanza, hanno applicato ad un individuo l’ordine di allontanamento dalla stazione, ai sensi della normativa sul cosiddetto “Daspo Urbano”, poiché sorpreso a espletare l’attività di questua all’interno della stazione ferroviaria.

Documenti ritrovati a Catania

Inoltre, gli operatori della Sezione Polfer di Catania hanno rinvenuto e restituito al legittimo proprietario, un 49enne di Catania, un passaporto e una carta d’identità, mentre nella provincia di Palermo su segnalazione degli interessati, grazie all’attività posta in essere dal personale Polfer della Centrale Operativa Compartimentale, sono stati recuperati a bordo treno da personale ferroviario, un cellulare ed uno zaino, dimenticati dai rispettivi utenti, ai quali sono stati successivamente riconsegnati.