320 test dinamici

Scattano i controlli della polizia municipale sui mezzi pesanti che circolano nelle strade del capoluogo. A finire sotto la lente d’ingrandimento degli agenti sono stati alcuni tir a piazzale Lennon.

La pattuglia del nucleo che si occupa del controllo su mezzi pesanti ha intercettato 12 autocarri che transitavano in viale Regione Siciliana e li ha convogliati verso lo stand allestito per il controllo di questi veicoli.

Dalle verifiche 4 tir non sono risultati in regola, tre per la mancanza della documentazione relativa al tachigrafo e idonea a dimostrare il titolo in base al quale il conducente presta servizio presso il vettore ed uno per i dispositivi di equipaggiamento inefficienti.

Da gennaio a sono 268 i tir verificati e 320 sono i controlli dinamici eseguiti con l’ausilio di tablet. Sono 223 i verbali di contestazione. L’attività è finalizzata a verificare la regolarità amministrativa della documentazione delle merci, le condizioni di trasporto per merce refrigerata e il rispetto della normativa Adr, i tempi di guida e di riposo dei conducenti.