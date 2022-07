Respinto il ricorso della Smiths Detection Italia srl

Confermata l’aggiudicazione della gara per il controllo dei bagagli da stiva a raggi x nell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

I giudici del Tar hanno respinto il ricorso della Smiths Detection Italia srl che ha impugnato l’esito della gara con cui la Gesap spa aveva aggiudicato alla Gilardoni spa la gara per la “fornitura e posa in opera a noleggio operativo di apparati di controllo radiogeno bagagli da stiva Eds Standard 3 e relativo servizio di manutenzione in regime “full service” per l’aeroporto internazionale di Palermo”.

Operato della Gesap legittimato dalla sentenza dei giudici

Con la decisione i giudici del Tar hanno legittimato l’operato della Gesap, assistita dall’avvocato Massimiliano Mangano, e sbloccato la gara da 4 milioni e 235 mila euro.

“Oltre alla fornitura e posa in opera degli impianti richiesti – dicono i giudici – il capitolato speciale d’appalto prevede i servizi quinquennali di manutenzione ordinaria programmata e correttiva, programmi di istruzione e addestramento del personale, considerando tutte le prestazioni riguardanti i pregressi appalti, tanto da richiedere una relazione per ciascuna fornitura ed installazione eseguita. In questo caso correttamente Gesap spa ha considerato la pregressa esperienza dei partecipanti quale elemento di serietà dell’offerta, ponendo, altrettanto correttamente, quale criterio di valutazione il numero di apparecchi nel tempo offerti, che ben può costituire espressione di affidabilità dell’operatore economico. In tal senso va sottolineato che l’esperienza pregressa considerata non ha riguardato soltanto la fornitura dei beni quanto tutte le ‘prestazioni’, ossia tutti gli aspetti dell’appalto, compresa l’installazione con o meno l’impiego di subappaltatori. In tal senso la scelta compiuta dall’amministrazione si è mantenuta entro lo schema legale di esercizio della propria discrezionalità”.