Si terrà a Palermo il 28 giugno 2024, presso la Sala Conferenze della Presidenza della Regione, via Generale Magliocco, 46, a partire dalle ore 9:00 il Convegno “Nuovi equilibri internazionali, coesione, trappole dello sviluppo: quale Europa e quale Sicilia adesso”. L’iniziativa è promossa dalla Presidenza della Regione Siciliana-Dipartimento degli Affari Extraregionali e dal Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali (DEMS) dell’Università di Palermo in collaborazione con PRISM-Impresa Sociale.

I relatori

Per i saluti di apertura saranno presenti Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana e il professor Costantino Visconti, direttore Dems-Università di Palermo, mentre la presentazione sarà svolta dalla dottoressa Margherita Rizza, dirigente generale del Dipartimento regionale Affari Extraregionali. Relatori del Convegno: il professor Gaetano Armao (Università di Palermo) “Le nuove prospettive della coesione economica, sociale e territoriale dell’UE”, il professor Roberto Cellini (Università di Catania) “Convergenza regionale e politiche di coesione nell’UE”, il dottor Jorge Nuñez Ferrer (CPRM) “Le Trappole dello sviluppo nell’Europa in cambiamento: una sfida centrale”, il dottor Nino Lo Bianco (BIP) “La rivoluzione digitale base delle nuove professionalità”; il dottor Andrea Ciaffi (Esperto di politiche europee), “Mezzogiorno, Mediterraneo, Insularità: la dimensione europea della Sicilia”.

I lavori saranno moderati dalla giornalista Marina Turco. Il Convegno riprenderà nel pomeriggio, moderato dal dottor Dario Matranga, con gli interventi del dottor Alessandro Melillo (PRISM Impresa Sociale), “Strumenti di sviluppo e cooperazione interregionale in Europa e nel Mediterraneo”, del dottor Francesco Cocco, (Euroregione Adriatico Ionica) “L’altro centro dell’Europa: il Mediterraneo” e del dottor Antonello Mineo (Meccatronica) “Prospettive, rischi ed esigenze del tessuto produttivo regionale in ottica europea”. In occasione del seminario verrà presentato il Master di I livello in “Europrogettazione e Professioni europee” dell’Università di Palermo, coordinato dal professor Gaetano Armao.