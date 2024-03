Isola delle Femmine sarà protagonista del primo congresso provinciale di Palermo organizzato dai giovani di Forza Italia.

Il convegno si terrà giorno 23 marzo dalle ore 10 sino alle ore 18.30, presso il Saracen Sands Hotel & Congress.

“L’evento sarà un’importante occasione per discutere e approfondire temi di attualità e per promuovere il coinvolgimento dei giovani nella politica locale. E’ un importante occasione di confronto e di formazione politica. Sarà una giornata all’insegna della politica e del dibattito costruttivo. L’obiettivo è rendere questo congresso un momento di crescita e di aggregazione per tutti i giovani della provincia di Palermo. Saranno presenti importanti esponenti del partito, tra cui l’assessore Edy Tamajo e il presidente Renato Schifani. Si terranno numerosi dibattiti e workshop sui temi più caldi del panorama politico regionale”. Afferma il coordinatore provinciale di Forza Italia giovani, Orazio Rubino.

Le parole di Tamajo

“In un paese in cui sembra che i ragazzi non abbiano mai spazio per far sentire la propria voce e per proporre idee capaci di sfondare un modello politico, i giovani di Forza Italia nel palermitano, cercano di portare avanti le proprie istanze. E’ nostro compito far tornare i ragazzi ad affezionarsi alla politica. Nonostante rimanga altissima la partecipazione ad iniziative su tematiche sensibili come i diritti civili, il calo di presenze ‘giovani’ alle urne è sempre più invasivo. Trattare nuovamente le tematiche che sono più care alle nuove generazioni e in cui spesso i giovani e la cittadinanza sono molto più avanti rispetto alla classe politica è una delle mie prerogative. Coinvolgerli in prima persona deve essere una esigenza per tutta la politica, al di là di ogni orientamento”, afferma l’assessore Tamajo.

Gli interventi

Tra i tanti interventi che si alterneranno durante il corso della giornata, oltre l’assemblea dei giovani che si terrà alle 15. Alle 17 “Sicilia ed il Mezzogiorno nello scenario regionale, nazionale ed europeo: in che direzione vogliamo andare?”, con Edy Tamajo (Assessore Regionale Siciliana delle Attività produttive), Marcello Caruso (Segretario regionale Fl Sicilia), Tommaso di Matteo (Direttore Sprint Sicilia), Giuseppe Russello (Presidente e amministratore delegato di Omer Spa), Orazio Rubino (Segretario provinciale Fi Palermo giovani). Dalle ore 18.30 “Trenta mesi di governo”, con Renato Schifani (Presidente Regione Siciliana)

