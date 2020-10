Casi in palestre, scuole, ospedali

Ancora casi di Covid19 a Palermo che richiedono chiusure e sanificazioni. Palestre, scuole, ospedali, il mercato ortofrutticolo. Sono diversi i casi che tengono in ansia la città che deve anche fare i conti con la movida notturna.

Questa mattina, in seguito a un caso accertato di positività al Covid-19, la palestra San Ciro è stata chiusa per effettuare la sanificazione della struttura. Lo comunica il Comune di Palermo. Le attività della palestra riprenderanno al rilascio del necessario nullaosta dell’ASP competente in materia.

Ieri un caso di positività ha coinvolto anche i Cantieri Culturali della Zisa e a seguito di un caso accertato di positività al Covid-19 presso la portineria in via Paolo Gili, è stata disposta la chiusura e la sanificazione di locali della portineria e della palazzina uffici, e il personale è stato posto in modalità “lavoro agile”. In questo caso il Comunefa sapere che gli enti concessionari degli spazi, in cui vengono svolte attività a vario titolo, procederanno in autonomia alle attività di sanificazione e igienizzazione dei locali per la riapertura degli stessi. Dalla giornata di domani il servizio portineria sarà svolto volontariamente secondo i consueti orari da personale della Protezione Civile e pertanto le attività programmate negli orari di apertura della portineria proseguiranno regolarmente.

Resta nel caos il mercato ortofrutticolo dopo che all’interno vi sarebbero entrate tre persone positive nei giorni scorsi. Ieri mattina folla e assembramenti ai varchi in via Montepellegrino per l’esecuzione dei tamponi rapidi a personale comunale e a un numero di operai indispensabile a garantire le operazioni di stoccaggio della frutta.

Casi positivi ieri anche all’ospedale Policlinico di Palermo. Il tampone ha confermato che sono stati contagiati un’ostetrica, un operatore socio sanitario di uno specializzando e di un’infermiera addetta ai pre-ricoveri tutti nel reparti di Ginecologia e Ostetrica. Come sarebbe accaduto pochi giorni fa con una donna, portata d’urgenza per partorire al Policlinico, sottoposta a tampone ed entrata subito in travaglio. Dopo il parto è arrivato il risultato del test: era positiva. I sanitari temono che si possa sviluppare il focolaio.

Cinque casi positivi al Centro Astalli Palermo che accoglie giovani migranti a Palermo. Uno dei giovani è ricoverato in ospedale, mentre 4 si trovano all’albergo Covid San Paolo Palace in via Messina Marine. Tre casi positivi al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo e la dirigente Chiara Di Prima con una nota inviata agli insegnanti, al personale della scuola e agli studenti ha disposto la chiusura della centrale di via Danimarca. Le lezioni saranno garantite a distanza con la Dad. Gli ambienti sono stati sanificati.