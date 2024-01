La 60° edizione degli “Internazionali di Sicilia” e la 39° “Coppa degli Assi” di equitazione in programma nel prossimo mese di settembre in due settimane consecutive (19-22 e 26-29) al campo ostacoli “La Favorita” di Palermo, sono state presentate stamane nell’ambito del concorso “Al Shira’aa International Horse show, in corso di svolgimento ad Al Ain, nell’Emirato di Abu Dhabi. Un evento molto importante, tra i massimi a livello mondiale, dove la Sicilia è stata protagonista con le sue iniziative.

Il programma

Il programma dei due eventi e la storia della Coppa degli Assi sono stati illustrati dall’Assessore Regionale al Turismo, l’onorevole Elvira Amata. Folta la presenza della stampa locale ed internazionale di settore oltre a cavalieri ed amazzoni che stanno partecipando al concorso degli Emirati che fa parte di un esclusivo circuito internazionale con tappe in diverse nazioni europee.

Le parole dell’assessore Amata

“Siamo orgogliosi di avere ripreso l’organizzazione della Coppa degli Assi – ha detto l’onorevole Amata, che ha portato il saluto del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – e adesso intendiamo potenziarla, perché sappiamo di poter offrire adeguata ospitalità a cavalli, cavalieri ed a tutto il loro seguito. La Sicilia oltre ad essere una terra ricca di storia, tradizione, cultura ed impareggiabili bellezze naturali, offre un clima che consente di poter essere visitata tutto l’anno ed anche per queste caratteristiche desideriamo proporvi la nostra Isola come ideale luogo per allenare cavalli e cavalieri pure durante i freddi inverni del nord. Siamo qui per avere un primo diretto contatto con voi che siete fra i migliori protagonisti dell’equitazione internazionali – ha sottolineato l’Assessore Amata – ci auguriamo vorrete raccogliere il nostro invito e vi aspettiamo numerosi a Palermo nel prossimo mese di settembre. I due concorsi a distanza di una settimana l’uno dall’altro sono stati pensati per darvi l’opportunità di scoprire o visitare altri angoli della Sicilia oltre alla capitale”

