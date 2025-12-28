Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18.00, presso la Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio “la Martorana” la Corale Bizantina di Palazzo Adriano, diretta da Giuseppe Milazzo, eseguirà il concerto “Doxa To Theo” – Inni Liturgici della tradizione Greco-Bizantina.

Il concerto è promosso dalla Parrocchia “San Nicolò dei Greci” che ha sede alla Martorana, con il patrocinio gratuito dell’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici ‘Bruno Lavagnini”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

“Desideriamo offrire alla città di Palermo un momento di contemplazione della bellezza”, afferma il Parroco della Martorana, l’Archimandrita Papas Antonino Paratore, che ricorda che “anche il canto bizantino è stato riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, in quanto antica tradizione musicale, fondamento della liturgia cristiana d’Oriente”.

Le voci e gli inni bizantini, risuoneranno tra i mosaici bizantini della Martorana, anche questi riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’Umanità.

Luogo: Chiesa della Martorana, Piazza Bellini, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 18:00

Artista: Corale Bizantina di Palazzo Adriano

Prezzo: 0.00

Link: https://www.instagram.com/chiesa_della_martorana?igsh=MWQ2ZzRpMTdnajh0Mw==

