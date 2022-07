La comunità scossa per la morte del 17enne Marco Puccio

Corleone piange piombando di nuovo nel tragico lutto di vedere delle giovanissime vite spezzate. O forse in realtà non ne è mai uscita. Dopo il dramma appena due mesi fa con la morte in un incidente stradale di due ragazzi di 16 e 18 anni, con il minorenne che si è scoperto essere alla guida, ieri un’altra tragedia simile. A perdere la vita Marco Puccio, 17 anni, anche lui alla guida di un’auto che si è ribaltata sulla strada statale 118. Una carambola che non gli ha lasciato scampo. Ora la città torna a piangere per questa ennesima vita giovanissima spezzata.

Le lacrime sui social

Gli amici lo ricordano sui social non riuscendo ancora a credere a quel che è successo: “È difficile fare i conti con la dura verità – scrive Alessandro Bianchino -. Persona umile, allegra e disponibile. Ciao amico mio, ci siamo conosciuti da piccoli e quei 5 anni di scuola mi hanno fatto capire che la tua bontà era immensa. Non ti dimenticherò mai. Ciao Marco fai buon viaggio”. “Per me – aggiunge Giovanna Grasso – sarai per sempre il mio angelo più bello ti amo vita mia. Non è un addio ma un arrivederci”.

La voglia di crescere in fretta

Marco avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 28 ottobre. Sarebbe stata l’ultima estate senza patente, un agognato traguardo che sognava per poter così liberamente guidare. Purtroppo la sua impazienza, quella che contraddistingue un po’ tutti gli adolescenti che hanno voglia di crescere in fretta, gli è stata terribilmente fatale ieri sera.

Le indagini

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Corleone. Stando ai primi accertamenti il minorenne si era messo alla guida di una Panda 4×4 ed ha perso il controllo per cause che sono ancora al vaglio. Il mezzo si è ribaltato ed ha finito per accartocciarsi su sé stesso, facendo restare letteralmente stritolato nell’abitacolo il ragazzo. I vigili del fuoco hanno fatto il più in fretta possibile per tirare fuori il minorenne dalla macchina ma purtroppo per lui non c’era già più nulla da fare.

L’altra tragedia a maggio

Corleone torna a piangere giovanissime vittime della strada. Nel maggio scorso due furono i ragazzi che persero la vita. Esattamente lo scorso 15 maggio una Fiat Punto con a bordo quattro giovanissimi è uscita di strada sempre sulla statale 118. Nell’impatto due giovani sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e sono morti. Le vittime sono state una ragazza appena diciottenne e un ragazzo di 16. Si scoprirà che a guidare fosse il minorenne, Rosario Leto, e nell’impatto perse la vita anche Giulia Sorrentino.