Le riprese anche a Palermo e Castellammare del Golfo

A Corleone un consiglio comunale in piazza con due ospiti d’eccezione, in una giornata particolare, quella dedicata al ricordo delle vittime delle mafia. Il 21 marzo saranno ospiti della città il regista Aurelio Grimaldi e l’attore David Coco impegnati in questi giorni nelle riprese del film “Il delitto Mattarella”.

In Piazza Falcone e Borsellino saranno presenti due protagonisti della pellicola incentrata sulla figura di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione freddato in un agguato di mafia la mattina dell’Epifania del 1980, in via Libertà, nel centro di Palermo.

Il film sarà sovvenzionato anche dal Comune di Corleone e proprio in questi giorni la troupe sta girando alcune scene in paese, con l’ausilio di comparse del posto. Le riprese sono previste anche a Palermo e Castellamare del Golfo.

Il consiglio comunale aperto alla città è stato organizzato nel giorno del ricordo delle vittime delle criminalità organizzate. “L’amministrazione comunale di Corleone – dice in una nota la giunta guidata dal sindaco Nicolò Nicolosi – intende ricordare i nomi delle vittime, per tenerne vivo il ricordo e per far sì che tutta la cittadinanza possa stringersi in un abbraccio sincero ai loro familiari, coinvolgendo nell’iniziativa gli studenti delle scuole del territorio per contribuire a formare la coscienza civile delle nuove generazioni”.