La ronda della protezione civile

Sono ore difficili per l’Italia che si è svegliata con un nuovo decreto finalizzato al contenimento della diffusione del Coronavirus. L’aumento dei contagi e dei decessi degli ultimi giorni ha reso necessario una stretta e omogenea misura di contenimento su tutta la penisola.

Tutti i comuni italiani, da nord a sud, in questo momento stanno tentando di fare il possibile per far rispettare le disposizioni del governo. Anche a Palermo, nonostante il panico scaturito dall’annuncio del nuovo decreto che ha portato ieri sera una massa di persone ad invadere un noto supermercato di via Libertà, oggi si respira aria di quarantena. Strade vuote, assenza di auto e pedoni con le mascherine. Sul territorio anche diversi posti di blocco della polizia.

Anche i piccoli comuni si stanno attrezzando per far rispettare il divieto. A Capaci, in provincia di Palermo, una pattuglia della Protezione Civile è impegnata in una ronda in strada per diffondere con gli altoparlanti il seguente messaggio: “il sindaco Pietro Puccio ricorda che gli spostamenti all’interno e all’esterno del comune sono consentiti solo se strettamente necessari, rimanete a casa.”

Proprio a Capaci nei giorni scorsi è emerso un caso di Coronavirus. Si tratta di una donna reduce da un recente viaggio all’estero che aveva fatto scalo all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo. La donna era risultata positiva al test del tampone del coronavirus effettuato all’ospedale Cervello di Palermo. Le sue condizioni sono stazionarie.

Il tampone ha confermato che la donna è affetta dal virus Covid 19. La paziente è stata ricoverata nel reparto di Malattie Infettive. La notizia ha fatto immediatamente il giro del paese e, secondo alcune indiscrezioni, la donna farebbe parte di un’associazione sportiva locale.