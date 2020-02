La paziente è in miglioramento ed è in buone condizioni generali

Non ha più la febbre la turista bergamasca di 61 anni positiva al test del coronavirus e al momento ricoverata nel reperto di Malattie Infettive del Presidio Cervello. La paziente è in miglioramento ed è in buone condizioni generali. Lo conferma il bollettino medico dell’Azienda ospedaliera di Palermo.

La donna è ricoverata al Cervello dopo che è risultata positiva al tampone mentre si trovava in vacanza a Palermo. Il ricovero è avvenuto lunedì sera dopo aver mostrato sintomi influenzali. Non significa che la donna sia guarita dal virus cinese ma che la situazione clinica della paziente sta lentamente migliorando. Tra i positivi al coronavirus anche il marito della donna e un’altra persona che si trovava nello stesso gruppo di turisti in visita a Palermo.

Il marito è rimasto in albergo ed è completamente asintomatico. Sta bene, non ha tosse, né congiuntivite. Asintomatico è anche un architetto bergamasco pure lui arrivato con il resto del gruppo lo scorso venerdì.

Intanto rimangono in isolamenti all’interno dell’hotel Mercure di via Mariano Stabile i turisti compagni di viaggio dei tre positivi al coronavirus. Sono al momento chiusi nelle proprie stanze e non possono avere contatti nè tra di loro, nè con l’esterno.

Il gruppo come riporta il Giornale di Sicilia, prima di scoprire il contagio ha fatto varie tappe tra cui Bagheria, Monreale e Cefalù. Sono sbarcati a Punta Raisi partendo dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio ma non hanno fatto i controlli anti coronavirus dal momento che in Lombardia non era ancora stato scoperto il focolaio.

Da sabato scorso per tre giorni hanno visitato le ville di Bagheria, i mosaici del Duomo di Monreale e il Duomo di Cefalù. Poi la scoperta della febbre della 61enne e il test risultato positivo e i controlli su tutta la comitiva scoprendo che altre due persone erano state contagiate.