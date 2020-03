la nota dell'azienda

Un intervento straordinario improntato al principio di massima cautela per rispondere con immediatezza ad una situazione di emergenza sanitaria nazionale senza precedenti.

E’ il piano di resilienza per il call center di Palermo che Almaviva Contact sta attivando a tutela delle persone che lavorano per garantire la continuità operativa dei servizi, tra i quali attività sensibili di priorità nazionale.

Due le azioni principali: rimodulazione e riassetto logistico del personale per potenziare le misure preventive raccomandate, già adottate, per il distanziamento e la gestione degli spazi, con postazioni alternate; la rilevazione in corso delle condizioni tecniche di operatività individuale da remoto per l’attivazione di lavoro agile, che rimane soggetto ad autorizzazione dei committenti.

Un piano in tempo reale, in continuità con le iniziative assunte dall’azienda, nel rispetto delle decisioni delle autorità preposte, in termini di comportamenti individuali e di organizzazione produttiva, mantenendo costantemente informate le Rappresentanze Sindacali.

In questa direzione, a partire dal 22 febbraio scorso, tutto il personale, già dotato di cuffiette individuali per uso personale, ha ricevuto successive comunicazioni con le informazioni aggiornate, le corrette raccomandazioni precauzionali e le disposizioni aziendali rivolte a tutelare la salute delle persone e a prevenire i rischi derivanti dalla diffusione del virus Covid-19.

In via di massima cautela, inoltre, sono stati rafforzati i servizi di pulizia su tutte le superfici (tavoli, scrivanie, maniglie, tastiere e pulsantiere) utilizzando prodotti conformi alle indicazioni delle autorità di riferimento per rendere gli uffici igienicamente più sicuri; collocati e potenziati i distributori di disinfettante per le mani nelle principali aree aziendali ad uso comune; sostituiti tutti i filtri dell’aria dei condizionatori e igienizzate/sanificate le prese d’aria.

Nelle sedi di via Cordova e via La Malfa è stato effettuato e ripetuto un servizio straordinario di sanificazione ed igienizzazione che ha riguardato pavimentazione, porte, maniglie, sedie, tastiere, mouse, piani di lavoro, area break, area bagni, davanzali finestre.

Contestualmente, e fino al termine dell’emergenza, vengono giornalmente igienizzati tastiere e mouse delle postazioni ed è stato sospeso (salvo per ditte di pulizie e manutentori) l’accesso alle sedi per clienti, fornitori e visitatori esterni.