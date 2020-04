L'annuncio su Facebook del deputato Varrica

Arriva la cassa integrazione anche per i lavoratori che hanno stipulato il contratto di lavoro nel periodo che va dal 24 febbraio al 17 marzo e che erano stati precedentemente esclusi dal decreto “Cura Italia” del presidente del Consiglio. Lo annuncia su Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica.

Grazie a un emendamento sottoscritto in Commissione Bilancio al senato, si apre la porta agli ammortizzatori sociali anche a chi, avendo firmato un contatto di lavoro dal giorno in cui è stata dichiarata la “zona protetta” fino al 17 marzo, non poteva chiedere di accedere ala cassa integrazione in deroga rimanendo così senza lavoro e senza un sostentamento. Ora la svolta.

“Come promesso dal Ministro Nunzia Catalfo – riferisce Varrica -, stanotte in Commissione bilancio al Senato è stato approvato l’emendamento 19.1000 del Governo al “Cura Italia” che consente l’accesso alla cassa integrazione anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. In questa maniera garantiamo un minimo di serenità a diverse famiglie che si erano viste escluse dall’ammortizzatore sociale”. La tutela della cassa integrazione viene così estesa anche per tutti quei lavoratori che hanno contratti a tempo determinato che sono stati o saranno rinnovati o prorogati a partire dal 24 febbraio 2020.