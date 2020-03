Dati drammatici dagli hotel di Palermo

L’effetto coronavirus sta iniziando a mettere in crisi il settore del turismo tanto che ammontano a 5 milioni di euro, solo nella provincia di Palermo, le cancellazioni negli alberghi. L’allarme riguarda anche l’occupazione che rispetto allo scorso anno è già scesa del 70%.

Di sistema del turismo in paralisi parla Ivano Ferazzoli direttore Ibis Cristal Palace che sottolinea come il tempo sia pochissimo per sostenere l’impresa e chiede un’azione di sostegno dalla politica. Gli fa eco la sales manager del gruppo HotelSphere, Giulia Briguglia che auspica misure assistenziali per il pagamento di stipendi e tasse. ” La nostra speranza è che questa ferita possa essere limitata soltanto al prossimo mese e di poter tornare a pieno regime già a partire da maggio”.

In crisi anche l’Hotel Athenaeum a causa delle cancellazioni delle gite scolastiche. Francesca Saitta, proprietaria dell’Hotel, riporta un dato drammatico: “Cancellate il 100% delle gite scolastiche che corrispondono all’80% del nostro fatturato”.

E le notizie non sono buone anche per il segmento dell’ospitalità per riunioni e meeting, il colpo è durissimo. “Nella nostra struttura – parla il direttore del San Paolo Palace Salvo Romano – la maggior parte degli eventi programmati sono stati cancellati così come i pernottamenti. Siamo passati, in poche settimana, dall’overbooking al 30% dell’occupazione”. La stagione è ormai compromessa secondo Ludmila Kuzhel direttrice Hotel President Ibis Style. “La città è stata praticamente isolata”, aggiunge.