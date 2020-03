Coronavirus, dj 16enne palermitano suona in balcone contro la paura, “Voglio portare allegria” (FOTO e VIDEO)

Lilia Ricca di

20/03/2020

“Suono per portare allegria al mio quartiere. Sabato sera (21 marzo) sarò di nuovo in diretta sul mio balcone”. La storia di Daniel Montalbano, sedici anni, palermitano, sta facendo il giro del mondo. Grandi star come Jennifer Lopez e Katy Perry hanno condiviso lo show del giovane musicista sui propri canali Instagram e Twitter. Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, dj e producer e Jack Mazzoni hanno condiviso e commentato l’esibizione. Ancora, Tokyo, attrice della seguitissima serie tv su Netflix, “La Casa di Carta” ha condiviso la diretta del video. Una passione per la musica oltre che un lavoro quello di Daniel, inserito nel mondo dell’intrattenimento dagli zii Nunzio e Daniele, anche loro musicisti. Una consolle, una cassa, un microfono e il gioco è fatto. Parte lo show. Tutto inizia per caso. Venerdì 13 marzo l’avviso di un primo flashmob musicale su Facebook. Alle 21.00 il balcone di via Tancredi (quartiere Zisa) a Palermo dove vive Daniel si trasforma nel palcoscenico del suo dj set. “Il primo, a Palermo e in Italia”, dichiara il giovane disc jockey. “Una ragazza che abita di fronte casa mia mi ha fatto un video in diretta, mentre io suonavo. Non ne sapevo nulla”. Nel corso della serata, il video ha fatto il giro del mondo diventando virale. La diretta è durata dalle 21 alle 22.30. Sabato sera, Daniel era di nuovo in pista dalle 21 alle 23.40. “Il video è stato condiviso sul mio profilo Facebook, su gruppi e pagine di ogni genere. Oggi, mi arrivano messaggi da tutto il mondo, il mio profilo Instagram sta esplodendo. Il video ha raggiunto quasi 8 milioni di visualizzazioni. Fin quando non finisce la quarantena, suonerò per portare allegria al mio quartiere e vorrei che gli altri facessero lo stesso con ogni strumento a disposizione”.

“Suono per portare allegria al mio quartiere. Sabato sera (21 marzo) sarò di nuovo in diretta sul mio balcone”. La storia di Daniel Montalbano, sedici anni, palermitano, sta facendo il giro del mondo.

Grandi star come Jennifer Lopez e Katy Perry hanno condiviso lo show del giovane musicista sui propri canali Instagram e Twitter. Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, dj e producer e Jack Mazzoni hanno condiviso e commentato l’esibizione. Ancora, Tokyo, attrice della seguitissima serie tv su Netflix, “La Casa di Carta” ha condiviso la diretta del video.

Una passione per la musica oltre che un lavoro quello di Daniel, inserito nel mondo dell’intrattenimento dagli zii Nunzio e Daniele, anche loro musicisti. Una consolle, una cassa, un microfono e il gioco è fatto. Parte lo show.

Tutto inizia per caso. Venerdì 13 marzo l’avviso di un primo flashmob musicale su Facebook. Alle 21.00 il balcone di via Tancredi (quartiere Zisa) a Palermo dove vive Daniel si trasforma nel palcoscenico del suo dj set.

“Il primo, a Palermo e in Italia”, dichiara il giovane disc jockey. “Una ragazza che abita di fronte casa mia mi ha fatto un video in diretta, mentre io suonavo. Non ne sapevo nulla”.

Nel corso della serata, il video ha fatto il giro del mondo diventando virale. La diretta è durata dalle 21 alle 22.30. Sabato sera, Daniel era di nuovo in pista dalle 21 alle 23.40.

“Il video è stato condiviso sul mio profilo Facebook, su gruppi e pagine di ogni genere. Oggi, mi arrivano messaggi da tutto il mondo, il mio profilo Instagram sta esplodendo. Il video ha raggiunto quasi 8 milioni di visualizzazioni. Fin quando non finisce la quarantena, suonerò per portare allegria al mio quartiere e vorrei che gli altri facessero lo stesso con ogni strumento a disposizione”.