Donazioni a tutti i reparti

Il sindacato dell’Unione Sindacale Italiana Poliziotti dona mascherine ai Poliziotti impegnati in questi giorni nell’attività di contenimento della diffusione del Coronavirus. La sigla sindacale le ha acquistate e ha avviato la consegna agli agenti.

La sezione palermitana dell’Usip, come altre strutture presenti nel territorio nazionale, donerà i dispositivi di protezione individuale al personale delle Volanti, delle scorte, del reparto prevenzione crimine della Sicilia occidentale, della Stradale, della Ferroviaria e a tutti quegli operatori impegnati giornalmente in prima linea nel contrasto alla diffusione dell’epidemia.

“Un tangibile segnale di vicinanza rivolto agli operatori della sicurezza di Palermo che operano tutti i giorni a salvaguardia della comunità palermitana – dice Giovanni Assenzio, segretario provinciale dell’Usip – L’emergenza epidemiologica di questi giorni ha evidenziato una forte criticità nelle dotazioni dei Dispositivi di Protezione Individuale – prosegue Giovanni Assenzio – per tale motivo esprime un accorato ringraziamento ai poliziotti palermitani per l’impegno profuso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in questo particolare momento di emergenza contribuendo fattivamente all’attività di contenimento epidemiologica da Covid-19″.