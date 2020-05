Bloccati sull'autostrada Palermo Mazara del Vallo

Viaggiavano in tre a bordo di un’auto. Un fatto già di per sè strano, tanto da indurre gli agenti a fermarli in autostrada.

Da qui la scoperta: nascondevano oltre 12 chili di marijuana. Tre uomini che provenivano da Partinico sono così stati arrestati dalla polizia stradale per detenzione e spaccio di droga. Si tratta di M.S. di 25 anni, M.G. di 26 e S.V. di 62, tutti marsalesi, già noti alle forze dell’ordine.

Sono stati bloccati mentre viaggiavano lungo l’autostrada A29 Palermo Mazara del Vallo. Gli agenti della polizia stradale li hanno fermati nei pressi dello svincolo di Alcamo Ovest.

Nell’automobile è stato trovato nel portabagagli un sacco di plastica nero in cui erano contenuti altri sacchetti con ben 12,2 chili di marijuana. A quel punto sono stati portati negli uffici della polizia stradale di Alcamo e per loro è scattato l’arresto. Gli arresti sono stati convalidati ieri.

Tutti e tre saranno costretti a portare il braccialetto elettronico.