l'Asp ha deciso di rimpinguare gli organici

L’Asp di Palermo fronteggia l‘emergenza coronavirus assumendo personale da impiegare negli ospedali. L’azienda sanitaria palermitana ha indetto una selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato di varie figure professionali.

Gli ospedali palermitani si stanno preparando da settimane a mettere a punto i piani per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Nelle aree esterne ai nosocomi sono state allestite le tende da campo fornite dalla Protezione civile per il triage di chi si presenta accusando sintomi influenzali. L’assessore regionale alla Salute Razza ha fatto sapere nei giorni scorsi che la Regione siciliana è impegnata costantemente per gestire le emergenze.

Ora l’Asp ha deciso di rimpinguare gli organici. In particolare, l’Asp assumerà dirigenti medici specialisti in Malattie infettive e dirigenti medici specialisti in Anestesia e rianimazione. Nello stesso bando di concorso, che è stato pubblicato sul sito dell’Asp di Palermo, è stata indetta anche una selezione, sempre per incarico a tempo determinato, di 30 collaboratori professionali sanitari di categoria D (Infermiere). Per partecipare alla selezione, fa sapere l’Asp, c’è tempo fino a mercoledì prossimo, 11 marzo.

Anche l’Asp di Trapani avvia un piano per il contenimento del diffondersi del virus finalizzato al potenziamento delle strutture e del personale medico/sanitario sul territorio. L’Asp ha già assunto con contratto a tempo determinato tre dirigenti medici di Malattie infettive, 10 medici di Medicina interna, sei operatori socio sanitari, otto infermieri.

L’Asp trapanese ha proceduto anche ad acquistare dispositivi di protezione individuali ed ha attivato strutture di pre-triage collocate nei presidi ospedalieri di Trapani, Mazara del Vallo, Marsala, Pantelleria e Alcamo.