Una task force dedicata è stata realizzata dall’Unione Italiana Consorzi Autoscuole per supportare i propri associati, 24 ore su 24.

Le misure restrittive e di contenimento sanitario finora adottate stanno mettendo a serio rischio le prospettive economiche non solo delle attività di ogni singola autoscuola, ma, anche, dell’Italia e dell’Europa intera.

Per questo sollecitiamo e auspichiamo l’istaurarsi di un confronto serrato con le Istituzioni teso a portare la voce delle nostre imprese a Roma e sui tavoli di lavoro ministeriali.

Il mondo delle Imprese in generale e la categoria in particolare si aspettano, da parte del Governo Italiano e delle istituzioni europee l’emanazione di un URGENTE ED INDIFFERIBILE decreto per concedere la sospensione del pagamento di tutte le scadenze fiscali, tributarie e contributive di prossima scadenza.

Inoltre auspichiamo l’immediato impegno da parte della politica affinché si approvino le necessarie misure per consentire alle imprese di godere della Cassa Integrazione in deroga per i propri dipendenti e, inoltre, una moratoria delle rate di mutui e finanziamento in corso.

Si comunica, infine, che alla luce dei provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri contenuti nei DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020, al fine di prevenire e contenere la diffusione del virus COVID-19, misure estese a tutto il territorio nazionale, la categoria comunica, con decorrenza dalla data odierna fino al 3 aprile 2020, e ciò con esplicita condivisione da parte dei Presidenti del consorzio Unasca di Palermo e del Consorzio per la Sicurezza Stradale CSS di Palermo, la sospensione delle attività didattiche attinenti a tutti i corsi teorici e lezioni di guida di qualsiasi categoria, per le autoscuole e/o i consorzi e centri di istruzione.