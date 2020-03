la nota della capogruppo all'ars eleonora lo curto

“Con lo spirito della consueta e doverosa collaborazione istituzionale, ho chiesto all’assessore regionale all’Istruzione Lagalla di recepire per le Istituzioni scolastiche siciliane la deroga per gli adempimenti amministrativi e contabili che per tutte le scuole italiane è contemplata nel Dpcm del 8 marzo”.

Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

“La Sicilia – prosegue Lo Curto – in virtù dell’autonomia statutaria ha bisogno di un Decreto dell’assessore. Ho sentito altresì il dovere di segnalare al Presidente della regione Musumeci l’esigenza di estendere, per ragioni di pubblica incolumità, i provvedimenti legati a procedure di smart working per tutti quei dipendenti della pubblica amministrazione regionale che vivono a stretto contratto sei ore al giorno per trentasei ore settimanali.

Contrastare – conclude Lo Curto – l’estensione del contagio è un atto di responsabilità comune e per questo ho socializzato con i colleghi presidenti dei gruppi parlamentari le modalità di lavoro agile per tutti i dipendenti dei gruppi parlamentari di Palazzo dei Normanni. Scelta che sarà condivisa da tutti i colleghi capigruppo con l’avallo del presidente Miccichè che ha mostrato apprezzamento per la mia determinazione”.