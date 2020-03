Rallenta il contagio da coronavirus in Sicilia. E’ solo una coincidenza, naturalmente, vistoc he le misure adottate ieri ancora non sono neanche a regime nell’isola ma è, comunque, un dato significativo che si spera venga confemato nelle prossime ore essendo la prima volta che avviene dall’inizio dell’inizio dei contagi nell’isola.

Questa mattina risultano essere 54 i casi di coronavirus nell’isola, solo uno in più rispetto a ieri quando erano 53

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 836 tamponi, di cui 771 negativi e 11 in attesa dei risultati.

Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 54 campioni, uno in più di ieri, cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania). Risultano ricoverati 19 pazienti (sette a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva per precauzione, 34 in isolamento domiciliare e uno guarito, come già comunicato ieri: Agrigento, 11; Catania, 27; Enna, 1; Messina, 2; Palermo, 10; Ragusa, 1; Siracusa, 2.

Il picco si è registrato ieri a di Palermo dove oggi sono 4 i ricoverati all’ospedale cervello. Apprensione c’era stata per un camionista con infezione polmonare per il quale si è valutato anche il trasferimento a Caltagirone ipotesi poi rientrata anche se la polemica sulla gestione del caso non si è ancora spenta

Oggi, intanto, è finita la quarantena per i turisti bergamaschi che si trovavano all’hotel Mercure da due settimane.

Tornano, dunque, a casa, dopo il periodo di quarantena, 25 componenti della comitiva bergamasca in vacanza a Palermo: sono risultati negativi dopo aver eseguito per tre volte il tampone.

Un altro dato positivo anche se una di loro resta ricoverata pur se senza febbre da più di una settimana. Qualche buon segnale, dunque, ma non bisogna far calare l’attenzione e la prudenza.

Insieme alla comunicazione del bollettino da parte della Regione vengono anche ribadite le tradizionali raccomandazioni. Si raccomanda, in particolare di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87