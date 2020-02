Il provvedimento

L’assessorato comunale alla Scuola di Palermo sta trasmettendo una nota, indirizzata ai dirigenti scolastici delle scuole della città ad eccezione di quelle di competenza della città metropolitana.

“Mentre Reset sta curando tutte le scuole e servizi dell’infanzia – dichiara il sindaco Leoluca Orlando – abbiamo dato precise istruzioni a tutti gli istituti perché gli interventi siano realizzati in modo veloce ed efficace, continuando a garantire condizioni di assoluta sicurezza per i bambini e per chi lavora nelle scuole. Ai Dirigenti garantiamo strumenti operativi e massima collaborazione.

Sono grato al personale delle scuole, così come a quello della Reset che in queste ore sta garantendo interventi importanti per tutte le scuole”.