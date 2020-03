I rosanero non si alleneranno nemmeno a porte chiuse

Anche il calcio si ferma per arginare l’epidemia del coronavirus e il Palermo ferma gli allenamenti per almeno 7 giorni. I rosanero non si alleneranno nemmeno a porte chiuse. Lo rende noto una nota della società.

“In considerazione dell’emergenza Covid-19 e delle progressive misure di prevenzione disposte dalle autorità di governo, il Palermo calcio comunica l’immediata sospensione degli allenamenti per sette giorni, salvo successive indicazioni”.

Il Palermo Calcio, che milita nel Girone I del campionato di Serie D, aveva continuato a lavorare allo stadio “Barbera” a porte chiuse e senza contatti esterni. Dopo ogni seduta di allenamento, anche in occasione dell’ultima sostenuta ieri mattina, l’impianto è stato sanificato. “Ai calciatori – comunica la società – è stato raccomandato di restare a casa in stretto contatto con lo staff sanitario, evitando rientri alle rispettive residenze e contatti sociali non strettamente necessari”.