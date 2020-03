L'emergenza

In tempi di emergenza coronavirus e di ristoranti e locali vuoti per la paura del contagio da più parti a Palermo si chiede la sospensione della Ztl. A parlarne è proprio l’assessore alla Mobilità Giusto Catania.

“In questi giorni ho ricevuto diverse richieste di sospensione della ZTL a causa del coronavirus” ammette.

“Le disposizioni per contrastare il virus sono stabilite dal governo nazionale e le amministrazioni locali non hanno autonomia decisionale su questa materia – ha sottolineato -. La ZTL è regolamentata dal Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti ed è in vigore in numerosissime città italiane. Pertanto se il Governo nazionale, tra le tante misure di contrasto al virus, decidesse di sospendere le limitazioni al traffico veicolare privato anche la città di Palermo si atterrebbe a tali disposizioni” conclude l’assessore.