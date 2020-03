La diretta su Youtube

Mentre il livello d’allerta riguardo al Coronavirus tiene sotto scacco gli eventi e le manifestazioni del Paese, molte delle quali sono state annullate o stanno per esserlo, il Teatro Biondo di Palermo sceglie di fare come la Serie A e “gioca” a porte chiuse.

E così gli organizzatori hanno deciso di alzare il sipario virtuale dello streaming su Youtube per lo spettacolo “Viva la vida” che andrà in scena da venerdì 6 a domenica 8 marzo. La notizia giunge inaspettata ma sicuramente apprezzata dal pubblico in un momento di paura collettiva che rischia di desertificare i luoghi pubblici.

Lo streaming andrà in onda gratuitamente sul canale Youtube del Teatro Biondo dalle 17 alle 22 del 6, 7 e 8 marzo. In sala sarà presente un solo spettatore, che prima dell’inizio dello spettacolo, alle 16.30, sarà intervistato sulla pagina Facebook del Biondo.

“Viva la vida” è uno spettacolo di Gigi Di Luca con Pamela Villoresi, Lavinia Mancusi e Veronica Bottigliero.

In una nota il Teatro comunica che “in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020, riguardante le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, le attività di spettacolo sono sospese fino al 3 aprile 2020.

Il prima possibile saranno comunicate le modalità di recupero o di sostituzione degli spettacoli.”