Comune Palermo

Sostegno educativo a distanza per i bambini di Palermo grazie alla sinergia tra l’Assessorato alla Scuola e la Sispi, Sistema Palermo Innovazione, che, da oggi, arricchisce il sito http://portalescuola.comune.palermo.it con una nuova sezione: uno spazio virtuale messo a disposizione di insegnanti, educatrici e famiglie per rinsaldare il rapporto quotidiano bruscamente interrotto a causa dell’emergenza Coronavirus.

Per i più piccoli, da zero a tre anni, saranno proposti suggerimenti e consigli rivolti ai genitori. Invece, per la fascia di età da tre a sei anni, saranno le maestre, con le video-favole, i libri narrati, i giochi e i disegni a dialogare direttamente con i bimbi a casa. La pagina web offre anche gli approfondimenti della professoressa Elena

Mignosi, docente dell’Università di Palermo e altri documenti e materiali utili ad interagire con bambine e bambini rimasti a casa.

Alcuni dei materiali sono proprio destinati a dare spiegazioni con modalità e linguaggio adatto ai più piccoli, sull’anomalia della vita quotidiana di questi giorni.

L’obiettivo per tutti è di mantenere una continuità a garanzia del benessere dei più piccoli anche al di fuori delle aule rinsaldando lo spirito dell’intera comunità educante in un momento in cui sembrano prevalere paura e preoccupazione.

“Con lo stravolgimento della routine quotidiana è diventato essenziale sperimentare un servizio alternativo per mantenere la continuità a garanzia del benessere di bambine e bambini anche al di fuori delle aule – afferma Giovanna Marano, Assessore alla Scuola – Attraverso il Portale Scuola del Comune i servizi educativi per l’infanzia comunali possono comunicare alle famiglie buone pratiche di sostegno educativo che, seppure a distanza, sappiano tenere unita la comunità educante che in questi giorni sta dimostrando quanto sia solido il proprio legame”

“Dalla comunità scolastica si raccolgono messaggi solidali e positivi – dichiara il Sindaco, Leoluca Orlando – Lo dimostra anche il fatto che Palermo sta aderendo attivamente alla campagna virale ‘Andrà tutto bene’, lanciata a livello nazionale proprio dare una risposta di ottimismo alle tante paure che l’emergenza può creare anche fra i più

piccoli. Questa iniziativa – sottolinea il Sindaco – si affianca alle tante che in queste ore, grazie al lavoro della SISPI, degli Uffici comunali che si occupano del sito, della Protezione Civile, stiamo mettendo in campo perché il Comune possa continuare a dare servizi e ad essere vicino ai cittadini”.