Penalizzati dalla chiusura delle scuole per il Coronavirus

Protesta questa mattina davanti all’assessorato regionale alla Famiglia in via Trinacria a Palermo degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli alunni disabili a scuola.

Con il provvedimento straordinario del governo per l’emergenza coronavirus e la conseguente chiusura delle scuole di ogni ordine e grado questi lavoratori con contratto vengono pagati solo se prestano servizio.

“Siamo quelli maggiormente penalizzati dal provvedimento – spiegano gli assistenti alla comunicazione – Davanti a provvedimenti straordinari servono interventi straordinari. Ancora non sappiamo quando riapriranno le scuole e in questi giorni che siamo costretti a casa noi perdiamo ore di lavoro che non ci vengono retribuite e che sarà molto difficile recuperare”.

Alcuni rappresentanti degli assistenti sono stati ricevuti in assessorato.