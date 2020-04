L'emergenza

Si informa l’utenza che l’attività dei tamponi rivolta ai cittadini che sono rientrati in Sicilia da altre regioni o dall’estero e che si sono denunciati per l’autoisolamento presso il proprio domicilio, proseguirà regolarmente nella giornata di domani presso le strutture esterne dei Presidi “Casa del Sole” e “Guadagna” Palermo e presso le sedi distrettuali della provincia.

I cittadini vengono convocati dall’Asp a mezzo comunicazione telefonica informando gli interessati su luogo e data del tampone faringeo.

Gli stessi dovranno recarsi da soli, con la propria autovettura, curando che non vi sia alcun soggetto a bordo e senza mai scendere dal veicolo, affinché il personale incaricato possa procedere al prelievo del materiale organico.

Qualora sia impossibile per i cittadini interessati recarsi autonomamente presso i centri di prelievo, al momento di contatto con l’Asp ciò dovrà essere comunicato per l’attivazione del prelievo a domicilio.

La direzione generale dell’Asp “si dichiara dispiaciuta per la criticità momentanea avvenuta presso alcuni centri di raccolta dei tamponi nella giornata odierna, e domani tutto procederà con regolarità”.

“Spiace anche però assistere al tentativo di dissacrare l’impegno e lo sforzo degli altri, senza alcun rispetto dei tanti che offrono impegno fisico e professionale da giorni ai quali va tutto il senso di riconoscenza dell’azienda e della collettività”.

È l’ordinanza 7 del presidente della Regione che impone ai soggetti rientrati in Sicilia e che hanno denunciato la propria presenza nell’Isola, che debbano isolarsi a casa per 14 giorni completi e al termine dei quali debbano essere sottoposti al tampone.

Tutti i soggetti sono stati ripartiti per distretto sanitario di residenza e vengono trasmessi alle rispettive Asp di appartenenza.

Chi non potrà lasciare il proprio domicilio per ragioni di necessità potrà richiedere di sottoporsi al prelievo del tampone a domicilio. I sindaci saranno informati della presenza del team al fine di poter accogliere per la prova del tampone coloro che avessero denunciato la loro presenza nell’Isola alla sola amministrazione comunale. I campioni saranno inviati ai vari laboratori presenti in Sicilia. Si tratta di strutture sanitarie pubbliche o in convenzione. I risultati dei tamponi saranno comunicati in 48 ore.