C’è un nuovo caso accertato di coronavirus a Bagheria (Pa). Si tratta di un bolognese che è passato dal dipartimento Rizzoli. L’uomo è stato trasferito al civico.

L’uomo è un paziente del dipartimento Sicilia Rizzoli. È stato prima ricoverato nella struttura di Bagheria e al momento presenta polmonite interstiziale. I sanitari hanno subito attivato le procedure di emergenza previste nei casi di sospetto contagio. Al paziente è stata quindi eseguita una tac e gli è stato eseguito il tampone, che è risultato positivo. In seguito una ambulanza lo ha trasportato al Civico di Palermo dove è al momento ricoverato.

L’uomo, ha specificato il sindaco Tripoli nel corso di una conferenza stampa via ssocial, non è residente a Bagheria. Il personale sanitario e i familiari dell’uomo sono stati messi in isolamento.

Questa mattina un altro caso di coronavirus è stato confermato a Giuliana, in provincia di Palermo. Una ragazza è arrivata all’ospedale di Corleone dove le è stato eseguito il tampone risultato poi positivo. Anche qui sono scattate le procedure d’urgenza previste dal protocollo. La ragazza sta bene e tutti coloro che sono entrati in contatto con lei negli ultimi giorni sono adesso in quarantena domiciliare.