“Un danno alla città, ho già disposto agli uffici di dare tutta la documentazione inerente ai piani costruttivi sotto indagine alla procura ma parliamo , voglio essere chiaro, di responsabilità personale. Per quel che mi riguarda noi abbiamo presentato il piano regolatore proprio per mettere ordine e dare regole al settore.

È intervenuta una norma regionale su piani costruttivi in edilizia convenzionata e per questo gli uffici hanno predisposto la delibera poi portata in consiglio comunale questo lo dico per spiegare il procedimento amministrativo. Sul fronte politico ricordo a tutti che su questi provvedimenti ho fatto un vertice di maggioranza dando mandato di bocciare questi piani costruttivi su aree industriali dismesse.

Eravamo contrari alla delibera anche perché i soggetti privati proponenti minacciavano di chiedere il commissariamento sull’atto proprio in virtù di una legge regionale di favore, per essere chiari. Questa è la conferma che la mia amministrazione difende il territorio e i diritti dei cittadini”.

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando nel corso della conferenza stampa sugli arresti per corruzione al Comune di Palermo.

“Su Terrani posso dire che se ha sbagliato paga ma con noi aveva intrapreso un percorso politico diverso e ripeto, noi abbiamo bocciato questi piani. Li Castri era un dirigente del Comune e con lui non ho mai avuto alcun rapporto personale, su Arcuri sono chiaro: ho controfirmato sempre tutte le delibere con Arcuri, e non capisco perché adesso non dovrei rinominarlo in giunta. Sono certo della sua correttezza, se scoprissi altro sarei doppiamente duro con lui. Lunedì entrerà in giunta”, ha aggiunto Orlando.

“Con riferimento al consigliere Sandro Terrani se ha sbagliato deve pagare e ognuno risponde per i propri comportamenti e ha in qualche modo tentato di intercettare un percorso politico lineare che voleva garantire consumo di suolo zero è evidente che ne risponderà come lui come qualunque altro.

Per quanto riguarda il dirigente Mario Li Castri è un dirigente dell’amministrazione comunale, persona che io conosco come tutti gli altri dirigenti con il quale non mai avuto un rapporto di carattere personale l’ho sempre incontrato in ufficio e per ragioni d’ufficio e da questo punti di vista mi permetto di dire che gli uomini di Orlando sono alcune migliaia che lavorano per il Comune”.

“Il rimpasto andrà avanti. Non capisco quali sono le ragioni per cui non dovrei confermarlo. Gli atti che ha firmato Arcuri li ho firmati anch’io, gli atti che ha firmato Arcuri sono stati atti di giunta”, ha ribadito Orlando. Nel corso delle intercettazioni l’ex vicesindaco Emilio Arcuri aveva detto di avere firmato alcuni atti con il mal di pancia. “Anche quando firmo con il mal di pancia io firmo sempre. E rispondo di quello che firmo. Tutto quello che ho firmato”.