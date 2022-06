Gli appuntamenti

Doppio confronto pubblico per i candidati sindaco di Palermo quando ormai manca davvero poco alle elezioni del 12 giugno. Un incontro è in programma per oggi presso Sicilindustria, un altro domani organizzato per domani dal Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp e la Rete Civica della Salute.

L’incontro con gli industriali

Nel dettaglio, Sicindustria Palermo incontrerà domani, martedì 7 giugno, alle 10,30, i sei candidati sindaco di Palermo. Il dibattito, che si terrà nella sede degli industriali in via XX Settembre 64, coinvolgerà tutte le sezioni merceologiche dell’associazione.

I temi della salute

A pochi giorni dalla consultazione elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Palermo, il Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp e la Rete Civica della Salute hanno invitato i candidati alla carica di Primo Cittadino a confrontarsi sui temi della salute. “Candidarsi alla salvaguardia del bene Comune” è l’argomento scelto per discutere di sussidiarietà circolare, salute, partecipazione civica, assistenza territoriale ed integrazione socio-sanitaria in tutta l’area metropolitana.

L’incontro alla Parrocchia San Vincenzo de Paoli

Il Presidente del CCA dell’Asp, Paolo La Placa, riunirà le 40 Associazioni e gli Ordini aderenti al Comitato per conoscere il punto di vista di tutti i candidati sindaco. Sarà presente, anche, il Coordinatore provinciale della Rete Civica della Salute Palermo, Paolo Rugolo. L’incontro, al quale hanno garantito la partecipazione tutti e 6 i candidati, è in programma martedì prossimo 7 giugno alle ore 15 nell’Auditorium della Parrocchia San Vincenzo de Paoli in via dei Quartieri 19 a Palermo.

Conte a Palermo

Anche il leader del M5S, Giuseppe Conte, farà tappa a Palermo per la chiusura della campagna elettorale per le amministrative. Il 12 giugno il capoluogo siciliano è chiamato al voto e il Presidente del Movimento 5 Stelle non ha voluto far mancare il suo supporto ad una piazza importante come quella di Palermo. Conte starà in città due giorni nei quali incontrerà, oltre ai candidati della lista M5S e al candidato sindaco della coalizione progressista Franco Miceli, anche cittadini ed esponenti del mondo civico e dell’imprenditoria.

Anche Salvini nel Capoluogo

L’ex vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, alle Terrazze di Mondello interverrà alla presentazione dei candidati della lista “Prima l’Italia”, così si chiama la lista leghista alle elezioni comunali di Palermo del 12 giugno. I due si sono presi cura di evitare lo stesso hotel: visto che Giuseppe Conte ha optato per l’albergo di solito scelto dal suo ex vicepremier, il leghista ha deciso invece di pernottare a Mondello.