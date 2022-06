Anche i personaggi famosi e che nulla hanno a che fare con la politica entrano nel merito delle elezioni amministrative di Palermo. La showgirl Heather Parisi è intervenuta in un video promuovendo il voto della candidata “no vax” Francesca Donato. Dopo gli appelli dei politici di rango nazionale, vedi Letta e Conte per Miceli e Salvini per Lagalla, anche il mondo dello spettacolo entra nell’agone della campagna elettorale.

Heather Parisi a sostegno di Francesca Donato

“Francesca Donato è una donna che ha il coraggio delle scelte difficili e ha dimostrato in più circostanze di stare dalla parte dei cittadini contro la politica corrotta e affarista. Per questa ragione mi auguro che abbia il massimo successo nelle prossime elezioni a Palermo, una città che amo come poche altre in Italia. Palermitani, non perdete questa occasione” con queste parole la showgirl Heather Parisi ha consegnato a un video il suo endorsment per Francesca Donato, l’europarlamentare indipendente in corsa per la poltrona più alta di Palazzo delle Aquile.

Apprezzata semplicità e schiettezza

“Ho avuto la fortuna d’intervistare Francesca Donato nel corso in una delle prime puntate di ‘Heather Parisi Tv – continua – e ho apprezzato molto la sua semplicità, la sua schiettezza e le sue parole” parole quelle di Francesca Donato che l’iconica showgirl italo-americana interpreta nel video come un piccolo monologo.

Grata a Heather Parisi

“Sono veramente grata ad Heather Parisi – afferma Francesca Donato – per il suo appoggio e per le parole di stima. Con lei ci siamo ritrovate sulle stesse posizioni nei tempi più difficili della pandemia , quando i nostri diritti e le nostre libertà erano costantemente compressi e sotto attacco. Mi auguro, se eletta sindaco di Palermo, di potermi avvalere della sua preziosa esperienza nel campo delle attività culturali, teatrali e dello spettacolo”.