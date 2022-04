La presentazione al porticciolo di Sant'Erasmo

Ugo Forello e Giulia Argiroffi sosterranno la candidatura di Fabrizio Ferrandelli a sindaco di Palermo. I due esponenti di “Oso” hanno dato l’annuncio questa mattina presso il porticciolo di Sant’Erasmo. Un luogo simbolico soprattutto per l’avvocato pentastellato visto che, nel 2017, lo stesso Forello lanciò la sua candidatura a sindaco proprio in questa location. Oggi lo scenario politico è cambiato, con i due ex grillini approdati all’interno delle liste di +Europa-Azione. Una convergenza che vedrà un forte cambiamento anche all’interno del futuro organigramma visto che, in caso di vittoria, sarà proprio Ugo Forello a ricoprire il ruolo di vicesindaco.

Forello e Argiroffi appoggiano Fabrizio Ferrandelli

Un’affinità d’intenti, quella fra i componenti di “Oso” e Fabrizio Ferrandelli, certificata dall’asse centrista formatosi dopo il voto in Consiglio Comunale sul piano di riequilibrio. I due consiglieri sono infatti legati al presidente dell’Assemblea nazionale di +Europa da anni di opposizione all’interno della sindacatura dell’ormai uscente Leoluca Orlando. Ingressi che fortificano il peso della prima lista di Ferrandelli, nella quale figurano ben cinque uscenti. Oltre a Ferrandelli, Argiroffi e Forello infatti, si aggiungono i nomi di Cesare Mattaliano e di Leonardo Canto. Figure a cui si sommano le personalità di Giulio Cusumano (ex consigliere comunale proprio nell’attuale sindacatura) e di Filippo Occhipinti.

“Credo che l’unica proposta politica che si in grado di dare una guida alla città, sia quella di uomini e donne che hanno combattuto i problemi – ha sottolineato Fabrizio Ferrandelli -. Persone che sono andate al di là delle appartenenza, trovandosi su valori e principi e che conoscono bene la macchina. Non c’è un’adesione di Forello ed Argiroffi ad una candidatura, ma ad un progetto di rinnovo della macchina amministrativa che richiede il cuore e la testa che si sente mobilitato in questa battaglia. Chi ci voterà, lo farà perchè avrà scelto la sintesi politica e non il protagonismo che ha fatto male alla città”.

Oso: “Termina era di Orlando, siamo alla svolta”

Un progetto politico, quello di Argiroffi e Forello, nato dalle costole del Movimento 5 Stelle. Una filosofia dalla quale i consiglieri comunali di “Oso sono lontani anni luce. “Abbiamo deciso di candidarci perché oggi, nel bene o nel male, finisce un’era, quella di Orlando. Un uomo solo al comando che, specie negli ultimi anni, ha prodotto solo macerie. Siamo di fronte a una svolta epocale che è anche generazionale, con quarantenni come Argiroffi, Forello e Ferrandelli, che con il loro bagaglio di esperienza, competenza e conoscenza della macchina comunale e dei suoi problemi, rappresentano il senso di forte discontinuità rispetto al presente ormai passato”.

“Palermo ha bisogno di una rivoluzione culturale e della buona amministrazione – sottolineano Forello ed Argiroffi -, fondata su trasparenza ed efficienza e su un patto sociale concreto con i cittadini. OSO sarà parte integrante e coprotagonista di questa nuova pagina della città con Ugo Forello vicesindaco del candidato Ferrandelli e con la presenza all’interno della giunta designata di Giulia Argiroffi. Le capacità e competenze al servizio e alla guida della città”.