verso le comunali

C’è fermento nel centrodestra con l’avvicinarsi delle Elezioni Comunali di Palermo. La corsa a sindaco scalda i motori dei partiti che iniziano finalmente a preparare liste e candidati.

La mossa dei meloniani

Fratelli d’Italia in campo “con la sua proposta politica e amministrativa per le prossime elezioni comunali di Palermo. Si è tenuta ieri una riunione programmatica e organizzativa alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il coordinatore cittadino di FdI Francesco Scarpinato, quello provinciale Raoul Russo, i consiglieri comunali Fabrizio Ferrara e Mimmo Russo, insieme con il coordinatore regionale per la Sicilia Occidentale Giampiero Cannella e all’europarlamentare Giuseppe Milazzo“, fa sapere attraverso una nota il partito di Giorgia Meloni.

Vertice a Palermo per sostenere Carolina Varchi

Il vertice è servito a definire la lista dei candidati a Sala delle Lapidi ed a ribadire la scelta “di offrire alla coalizione di centrodestra la candidatura a sindaco dell’onorevole Carolina Varchi“.

Fratelli d’Italia, inoltre, ha avviato una serie di confronti con associazioni e categorie. Tra gli eventi in programma gli Stati generali del Commercio, che si terranno a Palermo il prossimo 28 marzo.

Verso il doppio appuntamento elettorale

A meno di tre mesi dal voto, Fdi punta tutto sulla Varchi, forte dell’endorsement della Meloni che ha dato il suo ok intanto anche a Musumeci per le prossime Regionali d’autunno, spaccando il centrodestra e causando la discesa in campo di Gianfranco Miccichè che punta alla poltrona di governatore. A questi si aggiunge l’outsider Cateno De Luca che correrà solo.

Ma tornando alle Comunali di Palermo, era il 18 novembre, quando Giorgia Meloni, al Teatro Golden di Palermo per presentare il suo libro “Io sono Giorgia”, dichiarò che: “Carolina Varchi è una scelta ottima per noi. Una persona capace, una donna che ha fatto politica tutta la vita, una professionista stimata. La conosco da anni, una donna competente e onesta è assolutamente un nome, che dal nostro punto di vista, potrebbe rompere con gli schemi del passato in una Palermo che ha qualche difficoltà a rinnovare sul piano dell’amministrazione comunale, come abbiamo visto con il sindaco Orlando. Quindi, sicuramente è una proposta che mettiamo in campo. Se ci fosse su questo la compattezza della coalizione saremmo molto contenti e su questo lavoreremo. Se non ci fosse siamo disponibili alle primarie“.