Corsa a sindaco, Ferrandelli presenta i candidati delle tre liste, “Siamo contro la mafia” (VIDEO)

21/05/2022

Il candidato sindaco di Palermo Fabrizio Ferrandelli presenta tutti i candidati al consiglio comunale con le liste ‘Azione + Europa’, ‘E tu splendi’ e ‘Rompi il sistema’. Questa mattina a piazza Magione la manifestazione. Palermo ammorbata da 35 anni “I palermitani tifano per noi – dice nel corso di una intervista il candidato sindaco -. Loro ammorbano e governano da 35 anni la macchina amministrativa. Siamo gli unici che possiamo mandarli a casa e far prevalere il merito e la conoscenza. In tanti tifano per noi che abbiamo la conoscenza e l’energia per governare Palermo. Conosco la città a menadito, i problemi e i conti, le proposte”. “Noi per i diritti sociali” “La mia coalizione non ha fatto patti di poltrone ma è nata per governare Palermo”, aggiunge Ferrandelli nel corso dell’iniziativa di piazza Magione. “Stiamo dalla parte dei diritti sociali, della legalità, da parte dei cittadini che meritano servizi e siamo contro cosa nostra e la criminalità organizzata”. I candidati di Rompi il Sistema Di seguito la lista dei candidati della terza lista di Fabrizio Ferrandelli, ovvero “Rompi il sistema”. Ferrandelli Antonino, Anello Francesco detto Ciccio, Capursi Ornella, Castiglia Marco detto Casti, Cerci Federico, Conti Noemi, D’Amico Henry Maria, Giuseppe Nicolò, D’Amico Giulio detto Damico, D’oro Elena, Giambona Salvatore, India Aurora, Li Donna Giorgia, Lo Cascio Irene, Maniscalco Giulia, Mhalla Montasar, Merlo Giuliano, Musacchia Alessandro, Musicò Gaetano, Novello Giuseppe, Paternò Laura, Maria Paternò, Pietro Randazzo, Chiara Romano, Giorgio Scariano, Salvatore Seminara, Valeriano Terranova, Samuele Terreno, Giuseppe Valenti, Roberto Vultaggio, Elia D’amico Alice. La lista dei candidati di “E tu splendi Palermo” Una lista che comprende al suo interno tanti liberi professionisti. Ecco la lista completa dei nomi, capitanati dal capolista Giovanni Ferrandelli. A seguire Nunzia Adamo, Alessandro Ala, Francesco Ammirata, Federica Avellone, Daniela Azzimati, Filippo Azzimati, Giuseppe Balsamo, Antonino Bassi, Roberta Bella, Vincenzo Bonura, Francesco Braj, Ignazio Brusca, Rita Capizzi, Eva Carieri. E ancora Marco Caruso; Paolo Catanzaro; Giuseppe Crisafi, Floriana D’Amico, Donatella Di Giorgio, Riccardo Di Maio, Maria Elena Di Mento, Emanuele Fanara, Giuseppe Fasone, Stefania Fogazza, Francesca Fregapane, Domenico Gerardis, Floriana Gerardis, Maria Giallombardo, Giuseppe Giammone, Francesco Glorioso, Gioacchino Lo Biundo, Francesco Madonia, Francesco Messina, Francesco Montalto, Maria Nicastro, Antonino Piscitello, Pamela Russo, Francesco Scalici, Elia Severino. La lista +Europa A capitanare la prima lista è lo stesso Fabrizio Ferrandelli, che evidentemente punta all’effetto di trascinamento. Nome, quello del candidato sindaco, seguito dal consigliere comunale di Azione Leonardo Canto. Ai due uscenti seguono l’animalista Daniela Agnello, il sindacalista della Uilcom Davide Alfano, l’esponente di Azione Maddalena Bileddo, l’istruttrice di danza Roberta Bongiovì e il mediatore interculturale Boudjemai Fella. E ancora Camilla Cannavò, l’attivista impegnata sul fronte dei diritti della persona Simona Castiglione, Maria Antonella Chiazza, Rosalia Criscuoli, l’attivista Lorenzo Di Gaetano, l’esponente di Assoimpresa, candidato in coppia con Maria Italiano, Marco Di Giovanni. Profilo a cui segue la candidata di Azione Concetta Di Pasquale, l’esperto di diritto Raffaele Ferro, Noemi Galioto, Valeria Giallombardo, lo scrittore Santi Gnoffo e Chiara Magro. Forello ed Argiroffi chiudono la lista A metà lista si legge il nome del presidente della commissione Trasparenza e Garanzia del Comune di Palermo Cesare Mattaliano. Il nome dell’esponente di +Europa, componente anche della V Commissione, è seguito da Salvatore Milici, dall’imprenditore Daniele Mondello, dall’ex consigliere comunale Filippo Occhipinti, da Giuseppe Petitto e da Antonino Pilo, attivista impegnato in seconda circoscrizione nella lotta per riqualificare l’area della zona industriale. La lista si chiude con Manuela Quadrante, sostenitrice del candidato alla presidenza della VI Circoscrizione Alessandro Azzimati, Roberto Rampolla; Alida Ribaudo; con l’attivista per la tutela dei diritti degli animali Ilenia Rimi; con l’avvocato Monica Schillaci; Riccardo Scicchigno; Ornella Spata; con l’esponente della Federazione Italiana Tabaccai Vincenzo Stuppia; Laura Terrasi, Gerardo Torregrossa, componente di un’associazione composta interamente da percettori del reddito di cittadinanza, e con Marilena Tricoli ed Elena Vitale. A chiudere la lista i due esponenti di “Oso” Ugo Forello, vicesindaco designato in caso di vittoria da Fabrizio Ferrandelli, e dalla consigliera comunale uscente Giulia Argiroffi.

