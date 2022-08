I profili scelti a sostegno di Eliana Esposito

Ci sarà anche il gruppo di Siciliani Liberi nella corsa alle prossime elezioni regionali del 25 settembre. La compagine indipendentista, capitanata da Ciro Lomonte, ha completato tutti gli adempimenti formali per sostenere la propria candidata Eliana Esposito.

Il listino di Siciliani Liberi

Ed è proprio l’ex candidato a sindaco di Palermo ad aprire i profili presenti all’interno del listino di Siciliani Liberi. Profilo seguito da Anna Manzo, Alfonso Genchi, Angela Romano, Marco Lo Dico e Carmela Cappello.

“Riuscire a raccogliere le firme necessarie è stata davvero un’impresa – ha commentato Ciro Lomonte di Sicilia Liberi -. Mettere le elezioni in pieno settembre è stata una cosa perfida. Abbiamo già fatto un po’ di campagna elettorale, anche se non abbiamo potuto far girare Eliana Esposito come avremmo voluto. Il nostro percorso inizia oggi. La nostra aspettativa è di superare lo sbarramento. Siamo convinti che il disgusto della gente per come si comportano i partiti provocherà un’astensione record. Se riusciamo ad intercettare questo malessere, può succedere di tutto”.

La lista a Palermo

Di seguito la lista dei candidati di Siciliani Liberi in provincia di Palermo: Eliana Esposito, Ciro Lomonte, Giorgio Badalamenti, Carmela Cappello, Luisa Chifari, Francesco Calvagna, Alfonso Genchi, Marco Lo Dico, Anna Manzo, Andrea Maugeri, Renato Meli, Antonino Norrito, Mario Pagliaro, Emiliano Rini, Angelo Romano e Salvatore Turrisi.