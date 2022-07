il candidato domani arriverà a palermo

Prosegue “Il cammino di Cateno De Luca”, il leader di Sicilia Vera, candidato alla Presidenza della Regione Siciliana per le prossime elezioni regionali.

A Bagheria il comizio-concerto

Giunto al 9° giorno di cammino farà tappa oggi alle 11:30 a Casteldaccia dove a Villa Francesca presenterà il 9° punto programmatico. Si arricchisce il programma degli appuntamenti con nuove tappe per poi concludere la sera con il comizio-concerto in programma a Bagheria.

Il programma aggiornato

Come detto, Cateno De Luca è arrivato al nono giorno di cammino. Oggi percorrerà 28.5 km (15 km a piedi / 13.5 km in bici). E’ partito alle 6:30 da Termini Imerese. Poi ha fatto tappa a Trabia, Altavilla Milicia e Casteldaccia. A Villa Francesca (che fu di proprietà del boss Michele Greco) la presentazione del “nono comandamento programmatico”. All’ora di pranzo arriverà a Santa Flavia dove si fermerà anche nel pomeriggio. Alle 17 incontro con i cittadini in un ristorante di Porticello. Alle 19:30 visita al museo dell’acciuga e delle Arti marinare.

Da programma, è previsto l’arrivo a Bagheria, in piazza Vittorio Emanuele III, alle 20:45.

Alle 21:30 inizierà il confronto-concerto nella stessa piazza.

Il cammino di Cateno De Luca da Messina a Palermo

E’ partito il 20 luglio alle 5 del mattino da Fiumedinisi il cammino verso Palermo di Cateno De Luca, che proprio a Palermo, due giorni prima, aveva annunciato la sua ‘impresa’ fornendo i dettagli.

Un cammino in 10 giorni per oltre 340 km attraverso 49 comuni

De Luca percorrerà a piedi e in bicicletta oltre 340 km attraversando 49 comuni per arrivare il 29 luglio nel capoluogo siciliano.

Un cammino di dieci giorni per parlare alla gente della sua idea di Sicilia e confrontarsi con i cittadini sul programma di governo della Regione. Ogni giorno, infatti, Cateno De Luca ha presentato e presenterà alla cittadinanza i punti chiave del suo programma di Governo.

“Dare un segnale forte”

Cateno De Luca ha dichiarato: “È un’impresa che ho deciso di compiere perché voglio dare un segnale forte di presenza nel territorio siciliano. Sono abituato ad esserci sempre. In tutte le mie esperienze da amministratore non ho mai delegato. In molte occasioni i miei blitz sono stati al centro di polemiche ma sono convinto che solo la conoscenza e l’osservazione diretta possano consentire di agire. Io voglio vedere, conoscere, parlare con la gente. Voglio camminare al fianco dei cittadini e confrontarmi con loro sulle problematiche che si trovano ad affrontare. Sono pronto a raccogliere i loro suggerimenti perché questa terra è nostra e solo camminando insieme nella stessa direzione, avendo chiaro l’obiettivo, possiamo e dobbiamo cambiarla. La fatica non mi spaventa. La prima giornata è stata dura, ma avere accanto a me tante amiche e tanti amici mi ha dato e mi darà la forza di proseguire senza se e senza ma fino a Palermo”.