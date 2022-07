Nel nono giorno dell’iniziativa, il leader di Sicilia Vera impegnato nel Palermitano

Non si ferma il cammino di Cateno De Luca in Sicilia. Partito da Messina lo scorso 20 luglio, il leader di Sicilia Vera, candidato alla presidenza della regione Sicilia per le prossime elezioni regionali farà tappa, giovedì 28 luglio nel Palermitano. Il nono giorno del suo cammino prevede alle 11.30 una sosta a piazza Matrice a Casteldaccia dove presenterà il 9° punto programmatico. La sera invece comizio-concerto in programma a Bagheria.

Il programma di giovedì 28 luglio

Di seguito il programma della giornata:

28.5 km (15 km a piedi / 13.5 km in bici)

Mattina 21.7 km (11 km a piedi / 10.7 km in bici)

Alle 6 partenza da Termini Imerese hotel da definire

A piedi 1 km passando per Via Novello Beato Agostino

Alle 6.30 Termini Imerese (via Novello Beato Agostino, 33 – fine centro abitato)

In bici 3.2 km passando per Strada Statale 113 e Contrada Madonna (Trabia)

Alle 6.50 Trabia (cimitero – inizio centro abitato)

A piedi 5.4 km passando per piazza Giuseppe Lanza (Trabia) e SS 113

Alle 8.30 Altavilla Milicia (San Nicola L’Arena, mercato San Nicola)

In bici 7.5 km

Alle 9.20 Altavilla Milicia (Piazza Matrice – inizio centro abitato)

A piedi 3.6 km passando per Via Crocifisso e Via Sottoserra V (Altavilla Milicia), Strada Telatelanda, Strada Grifeo, Via Pietro Nenni (Casteldaccia)

Alle 10.30 Casteldaccia (Officina di Martino – inizio centro abitato)

A piedi 1 km passando per Via Comiso e Via San Giuseppe

Alle 11 arrivo a Casteldaccia (piazza Matrice)

Alle 11.30 presentazione del nono comandamento programmatico

Alle 11.40 ripartenza da Casteldaccia (piazza Matrice)

A piedi 5 km su SS 113 e Corso Filangeri (Santa Flavia)

Alle 13 arrivo a Santa Flavia (Palazzo Filangeri, sede del Comune)

Pomeriggio 6.8 km a piedi

Alle 16.30 Partenza da Santa Flavia (Basilica Soluntina Sant’Anna)

A piedi 1.5 km

Alle 17 Incontro con i cittadini di Santa Flavia (Porticello, ristorante Franco u piscaturi)

A piedi 1 km

Alle 18.30 Santa Flavia (Sant’Elia, Tropical Beach)

Alle 19 ripartenza per Bagheria

A piedi 4.1 km

Alle 20.30 arrivo a Bagheria (piazza Vittorio Emanuele III), segue rinfresco

Alle 21.30, concerto confronto a Bagheria, piazza Vittorio Emanuele III.