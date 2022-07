Nello Musumeci torna a scendere in campo nella corsa alla Regione. In realtà forse non era mai sceso da quel tram anche se aveva offerto il suo passo di lato. Una offerta che resta in piedi ma che, con il passare delle ore, e delle dichiarazioni, appare sempre meno praticabile

Centrodestra senza identità

Così il governatore siciliano torna all’attacco “Il centrodestra oggi sembra più un titolo di giornale che una comune strategia e non certo per colpa della destra. Mi auguro che si abbia tutti la sensibilità di ritrovare le ragioni che uniscono” dice a Bari a margine della visita alla fondazione Tatarella.

“Il centrodestra – ha aggiunto – non è solo una somma aritmetica o peggio ancora un cartello elettorale. O è una strategia, una visione e linguaggio comune, pur nella diversità delle culture dei principali soggetti che lo compongono oppure, non sarà mai capace di essere validamente un’alternativa alla sinistra ed al populismo grillino”.

L’intervento qualche ora dopo il post di rilancio della sua candidatura

Qualche ora prima Musumeci aveva rilanciato la sua candidatura che sembrava ormai pronta ad essere accantonata. Si attendeva solo che il tavolo nazionale formalizzasse una scelta. Tavolo nazionale al qaule, invece, Fratelli d’pItalia arriverà per riproporre proprio Musumeci

Incontro con Giorgia Meloni

“Nel cordiale incontro avuto ieri con Giorgia Meloni – che ringrazio per il fermo sostegno alla mia ricandidatura – ho confermato la mia volontà di condurre in autunno il centrodestra che governa in Sicilia alla vittoria” scrive sui social il Presidente della Regione che, però, ci tiene a sottolineare come questa posizione non rinneghi quella assunta in conferenza stampa qualche settimana fa.

Conferma anche la disponibilità al “passo di lato”

“Ho altresì riaffermato la mia disponibilità, se dovessi risultare realmente divisivo, a fare un “passo di lato”, a favore di un candidato più aggregante e vincente dell’area di centrodestra. Purché la coalizione decida senza ulteriori ritardi cosa intende fare, nel rispetto degli interessi della Sicilia e dei siciliani” scrive ancora il presidente della Regione siciliana in un post su Facebook.

Parola al tavolo nazionale del centrodestra

“Nel lasciare la parola al vertice nazionale di centrodestra, che mi auguro vicinissimo – prosegue il Governatore – , ritengo corretto che siano per me decisivi i prossimi giorni”.

No alla tattica del rinvio

Non intendo prestarmi alla tattica del rinvio e del logoramento, a prescindere da quali siano le intenzioni, che finisce per avere come unico risultato quello di favorire la consegna della vittoria nell’Isola agli avversari”.

Per Musumeci “sarebbe un suicidio politico del quale non voglio essere corresponsabile a fronte della consapevolezza che, viceversa, una pronta e definitiva conferma di compattezza del centrodestra porterebbe certamente alla vittoria”.

Fratelli d’Italia pronta alle ‘barricate’

“Su questi temi – conclude il suo post il presidente della Regione – ho trovato piena comprensione e condivisione da parte del leader di Fratelli d’Italia a cui ho ribadito la mia totale stima”.