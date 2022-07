"darò voce ai territori e ai siciliani"

A due mesi dalle elezioni regionali, e mentre volano stracci nelle coalizioni a causa della crisi di Governo che ha fatto saltare il tappo a tutte le tensioni, spunta un’altra candidata alla Presidenza della Regione.

In realtà il suo nome circola già da qualche settimana, ma con una nota stampa di Siciliani Liberi Eliana Esposito entra ufficialmente in campagna elettorale.

Si legge a inizio della nota: “La Candidata alla Presidenza della Regione Siciliana per Siciliani Liberi, Eliana Esposito, indignata per lo stato di abbandono in cui versa il Servizio Sanitario in Sicilia”.

Le parole della candidata a partire da un fatto di cronaca

La candidata interviene dunque sul servizio sanitario partendo da un recente fatto di cronaca. Ecco cosa dice: ”

Mentre i governanti nostrani glorificano i successi e l’efficienza della sanità siciliana, si assiste all’ennesimo caso di assenza di servizi minimi adeguati.

Purtroppo a Messina si ripete ancora una volta una tragedia che è comune a diverse aree del territorio siciliano, con servizi scadenti e infrastrutture che rendono complicato il trasporto dei pazienti in ospedale.

Dai mezzi di informazione apprendo che un ciclista, Federico Latteri di 52 anni, in seguito ad uno scontro frontale con un’auto avvenuto nella mattinata di domenica, a Sant’Agata di Militello, ha perso la vita. Mi stringo al dolore della famiglia.

Da nostre fonti vengo a sapere che l’ambulanza è arrivata dopo 40 minuti, proveniente – addirittura – da Longi e, inoltre, risultava sprovvista di medico a bordo.

Il primo e unico soccorso che ha ricevuto Federico, è stato prestato da due medici che stavano transitando per caso sul luogo dell’incidente.

Non è il primo caso in Sicilia in cui si riceve assistenza inadeguata e tardiva anche in prossimità di una struttura ospedaliera”.

“Attuali governanti chiedano scusa al popolo siciliano”

E ancora: “I continui tagli alla sanità e la continua ingerenza del Ministero sulla gestione dei punti ospedalieri sono causa di una continua mortificazione della sanità siciliana.

Auspichiamo che gli attuali governanti chiedano scusa al popolo siciliano per la mortificazione cui hanno portato la Regione e la Sanità in Sicilia”.

“Darò voce ai territori e ai siciliani orfani di riferimenti istituzionali”

Promette Esposito: “Il mio impegno in questa campagna elettorale sarà quello di dare voce ai territori e ai siciliani ormai orfani di riferimenti istituzionali”.

“La Regione risolva i problemi”

Conclude la candidata di Siciliani Liberi: “La Sanità in Sicilia è materia concorrente, quindi la Regione ha tutti gli strumenti per agire e risolvere i problemi, almeno quelli ordinari. Ricordo, inoltre, che per l’impegno assunto dalla Regione Siciliana ad aumentare la propria partecipazione ai costi in ambito sanitario, il governo italiano, nel 2009 nella legge di stabilità, aveva deliberato di attribuirle annualmente una quota delle accise petrolifere. Che fine hanno fatto queste risorse? Quali azioni il governo regionale ha intrapreso per ottenere quanto pattuito?”.

I Siciliani Liberi

Siciliani Liberi può essere definito un partito indipendentista siciliano. Non molto è stato svelato ancora circa Eliana Esposito, 49 anni, di Catania, attrice. Ma la sua campagna elettorale è già entrata nel vivo.

Sabato scorso, intanto, si sono tenute le primarie del campo progressista che hanno decretato la vittoria di Caterina Chinnici, candidata del Pd, ma non mancano le polemiche. Il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo ha oggi detto: “Non chiamiamolo campo largo o progressista ma alternativo a Musumeci”.