Corsa alla Regione aperta per il centrosinistra. Nel campo progressista da oggi inizia la campagna elettorale per le primarie. Definita, infatti, la platea dei candidati, via alla scelta di quello che rappresenterà tutti a novembre in occasione del rinnovo della Presidenza della regione e del parlamento siciliano

Barbara Floridia candidata 5 stelle

È la sottosegretaria al ministero della Pubblica Istruzione Barbara Floridia la candidata M5S alle presidenziali22 che porterà ad individuare il candidato o la candidata del fronte progressista alla presidenza della regione.

45 anni, senatrice, Floridia è stata scelta in serata dal presidente del Movimento Giuseppe Conte da una rosa di tre nomi che comprendeva pure i deputati all’Ars Nuccio Di Paola e Luigi Sunseri.

La rinuncia di Cancelleri

Il via libera è arrivato dopo la rinuncia del sottosegretario Giancarlo Cancelleri alla corsa, rinuncia consegnata nelle mani proprio di Conte e ufficializzata con una conferenza stampa che seguiva di qualche ora le polemiche sulla deroga alla regole dei due mandati e dopo che erano trapelate parole ‘velenose’ di Grillo proprio nei confronti di Cancelleri.

Cancelleri aveva scelto di ritirare la propria disponibilità pere evitare che l’attenzione si concentrasse su di lui e sulle polemiche e dare serenità di scelta a Conte e al movimento. Una scelta che coglie, forse, un po’ di sorpresa, visto che il nome di Floridia era stato solo l’ultimo a scendere in campo.

Conte lancia Floridia su Twitter

“Competenza, passione e amore per la propria terra. Barbara Floridia è la candidata che proponiamo per le primarie in Sicilia. Voltiamo pagina. Amunì! #presidenziali22” scrive su Twitter il presidente del M5s Giuseppe Conte, dopo la decisione di candidare la senatrice alle primarie del centrosinistra per le Regionali in Sicilia.

Caterina Chinnici corre per il Pd

Si completa, così, al fotofinish la platea dei candidati alle primarie del centrosinistra che si svolgeranno il 23 luglio. Per il Pd corre Caterina Chinnici, eurodeputato, scelta dalla direzione regionale dopo un lungo percorso e nonostante critiche e polemiche. Anche dopo la scelta frange dem da Siracusa a palermo hanno criticato il nome e la figura della personalità messa in campo ma la segreteria regionale non ha mai mostrato segni di tentennamento e la candidatura è stata ufficializzata.

Claudio fava unico uomo in campo

L’unico uomo candidato è Claudio Fava deputato regionale del movimento ‘I cento passi’, che aveva annunciato la sua corsa per primo. Presidente della Commissione regionale antimafia, quando ha formalizzato la propria candidatura alla primarie ha scelto di dimettersi dalla presidenza della commissione pur restando deputato.

Si vota il 23 luglio

Le primarie si svolgeranno con modalità mista. E’ già possibile registrarsi sull’apposita piattaforma on line e il 23 maggio si potrà scegliere se votare sempre on line o recandosi in una dei trenta gazebo che saranno allestiti in altrettanti città maggiori dell’isola. Il voto per le primarie è esteso anche ai sedicenni