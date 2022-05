Lo sconforto dell'esponente civico: "Ritirati 24 candidati su 38"

“Al ballottaggio vinco io“: così aveva dichiarato non più tardi di ieri il candidato indipendente della lista “Uno di noi per Palermo” Gaetano Cammarata. Una promessa che rimarrà tale visto che il gruppo elettorale dell’esponente civico non ha presentato nei tempi richiesti la documentazione necessaria a Palazzo Jung. Termine scaduto infatti alle 12 di oggi.

Cammarata: “Ritirati 24 candidati su 38”

Poche le parole di Gaetano Cammarata, inversamente proporzionali alla misura della delusione per la candidatura sfumata. “Il numero minimo richiesto dalla legge è di 27 candidati. Si sono ritirati 24 candidati su 38 nelle ultime ore. Non sono riuscito a convincerli. Mancava peraltro anche la certificazione di accettazione candidatura. Mi hanno lasciato senza risposte. Sono avvilito. E’ una cosa pazzesca”.

Sei i candidati rimasti in gara

Dopo il forfait di Gaetano Cammarata, sono sei i candidati rimasti in lizza per la poltrona di sindaco di Palermo. In campo ci sono il candidato del centrodestra Roberto Lagalla; l’esponente progressista di centrosinistra Franco Miceli; Fabrizio Ferrandelli, candidato della coalizione di centro; l’esponente civica Rita Barbera, l’eurodeputata Francesca Donato e il candidato indipendente Ciro Lo Monte.