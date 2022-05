La candidata “Spero possa trovare tempo per parlare di temi importanti”

“Domani il ministro Roberto Speranza sarà a Palermo per sostenere il mio avversario Franco Miceli. Approfitterò dell’occasione per provare a rivolgere qualche domanda al ministro della Salute, quelle domande che in due anni di pandemia non hanno mai trovato risposta”. Lo annuncia l’europarlamentare e candidata a sindaco di Palermo, Francesca Donato.

Donato “Spero ci sia confronto pubblico che ho sempre chiesto”

“Spero –continua – che all’incontro che domani mattina Roberto Speranza terrà a villa Filippina, ci possa essere anche l’occasione per un confronto pubblico che ho sempre chiesto e non c’è mai stato”.

“Non voglio disturbare manifestazione della sinistra”

La candidata conclude: “È chiaro che non ho nessuna intenzione di disturbare la manifestazione della sinistra. Spero che il ministro Speranza possa trovare del tempo per interloquire civilmente su importanti e delicati temi che interessano la vita degli italiani e dei palermitani”.

Nei giorni scorsi presentati gli assessori designati

Nei giorni scorsi, Francesca Donato ha presentato la rosa degli assessori designati ed accolto l’appoggio di Antonio Ingroia. La leader di Rinascita Palermo ha presentato i candidati della lista a suo sostegno nella cornice dell’Astoria Palace di via Montepellegrino. Sei i nomi scelti per la Giunta, tre figurano fra i candidati mentre altri tre risultano esterni.

Gli assessori designati

Con riguardo alla lista degli assessori, Francesca Donato ha annunciato i profili scelti per la futura Giunta in caso di vittoria. Si Tratta di Fabrizio Davì, a cui è andato la delega all’Edilizia Privata. La cantante Laura Mollica è stata scelta per la delega alla Cultura. Il professore Silvano Riggio invece si occuperà di Ecologia ed Ambiente. Fra i candidati invece, la leader di Rinascita Palermo ha scelto Fabrizio Romeo per la delega alla Scuola; l’ispettore dei vigili urbani Giorgio Armato per l’area della Sicurezza, mentre l’imprenditrice Nadia La Bosco si occuperà della delega alle attività Produttive.

L’appoggio di Antonio Ingroia a Francesca Donato

Fra le novità annunciate durante la conferenza stampa c’è quella dell’appoggio dell’avvocato Antonio Ingroia alla causa di Francesca Donato. Una scelta che l’eurodeputata accoglie con apprezzamento. “Antonio Ingroia ha deciso di appoggiare la nostra lista, la mia candidatura. La cosa mi onora tantissimo. Personalmente ho seguito la sua difesa di Pino Maniaci nel processo trasmesso anche su alcune piattaforme online per le implicazioni sociali che ha avuto. Una persona che con il suo impegno sociale dimostra di stare dalla parte giusta. Conoscendoci, abbiamo scoperto di avere in comuni tanti valori, i quali caratterizzano la nostra lista”.