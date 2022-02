verso le comunali

All’indomani del sondaggio Winpoll che boccia senza mezzi termini il sindaco Leoluca Orlando (il 71% dei palermitani lo boccia e la qualità della vita a Palermo è peggiorata negli ultimi 10 anni) fervono i rumors sui nomi usciti “positivamente” dai dati raccolti dai sondaggisti.

L’analisi

L’attuale assessore regionale siciliano all’Istruzione Roberto Lagalla e il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli sono tra i candidati sindaco di Palermo preferiti del cosiddetto “terzo polo”, come risulta dal sondaggio Winpoll.





































Ferrandelli il preferito per coalizione c-sinistra a campo largo

Sono due gli scenari analizzati: nel primo una coalizione sostenuta da Fi, Udc, Fdi e Lega (che otterrebbe il 40,4 per cento), una coalizione sostenuta da Azione, Più Europa, Iv, Oso e Liste Centro (che otterrebbe secondo il sondaggio il 20,2 per cento) e infine una coalizione sostenuta da Pd, M5S e Sinistra (che avrebbe il 39,4 per cento). In questo caso il candidato preferito del Terzo Polo sarebbe Fabrizio Ferrandelli con il 70,4%, seguito dal senatore Davide Faraone con il 22,3 per cento e da Saverio Romano con il 7,3 per cento.

Con oltre il 54% dei consensi, una coalizione del cosiddetto ”campo largo” di centrosinistra vincerebbe le elezioni a Palermo.

Lagalla il preferito per coalizione c-destra a campo largo

Nell’altro scenario, con una coalizione sostenuta da Fdi e Lega al 32,5 per cento, una sostenuta da Azione, Più Europa, oso, Liste Centro, Iv e Udc, che otterrebbe il 27,7 per cento e una coalizione Pd-M5S e Sinistra con il 39,8 per cento, Roberto Lagalla otterrebbe il 45 per cento dei voti, seguito da Fabrizio Ferrandelli con il 37,3 per cento e da Davide Faraone con il 17,7 per cento.

Le opzioni senza campo largo

Se invece non dovessero concretizzarsi accordi a campo largo, il preferito del centrosinistra (coalizione Pd-M5S-Sinistra e liste civiche) sarebbe Gianpiero Trizzino (25,3%, segue l’ex rettore Fabrizio Micari al 24,4%); per il centrodestra classico invece il 39,4% dei cittadini intervistato preferirebbe Lagalla.

Ferrandelli ci pensa…

“Mi interessa la coalizione e vincere ovunque. I nomi dopo”, ci tiene a precisare Fabrizio Ferrandelli a BlogSicilia, subito dopo la diffusione dei risultati Winpoll.

Ma dopo due esperienze di candidato a sindaco (entrambe sconfitto da Orlando), potrebbe essere adesso la volta buona di spuntarla. Corteggiato sia a destra che sinistra, il Coraggioso passato a +Europa ora è di fronte a un bivio.

Tutti i sondaggi al momento lo premiano, sia come volto conosciuto, che come grado di fiducia dei palermitani. L’unico scoglio è scegliere da che parte stare… Il tempo stringe: tra soli 3 mesi si voterà.