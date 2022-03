Si complica di nuovo la corsa a sindaco di Palermo all’interno della coalizione di Centrodestra dove la scelta non è più fra Roberto Lagalla e Carolina Varchi

Francesco Scoma è il candidato della Lega

La Lega rompe gli indugi e decide di lanciare nell’agone un proprio candidato. E’ Francesco Scoma che da tempo aveva detto senza infingimenti di voler fare questa corsa. “Quello che è successo in questi mesi ci ha convinti che non è più tempo di aspettare. La Lega, dunque, presenta alla città la propria idea di sviluppo, la propria proposta di programma e il proprio candidato che è Francesco Scoma” dice a BlogSicilia Vincenzo Figuccia

Figuccia non è più coordinatore della Lega

Ma Figuccia parla da ‘libero cittadino’ non più da coordinatore della Lega “Oggi stesso mi sono autosospeso dall’incarico in vista della corsa alla Regione siciliana. Sarà in campo come candidato. Anche guardando alla Sicilia, infatti, la Lega ha una idea precisa ed anche un candidato presidente ma naturalmente non è ancora il tempo di fare nomi”

Trattative aperte con l’intera coalizione

La Lega offre, dunque, il candidato Scoma all’intera coalizione “Se gli altri partiti del Centrodestra convergeranno su questo nome sarà un bene perché potremo affrontare la competizione con la concreta possibilità di vincerla a primo turno – dice ancora Figuccia – se così non fosse la Lega tirerà, comunque, dritto e ci conteremo ad un eventuale ballottaggio”.

Gli ostacoli sulla strada di Scoma

Sulla strada del candidato Scoma ci sono alcuni ostacoli. Il primo è la candidatura già in atto di Carolina Varchi ma la Lega discuterà con Fratelli d’Italia. “La meloni non può pensare di avere sia il candidato sindaco a Palermo che il candidato alla Presidenza della Regione”

Sembra, invece, in declino la candidatura di Roberto Lagalla che senza Fratelli d’Italia e adesso senza neanche Lega, non può reggere con il solo Udc visto che gli altri centristi come Dc Nuova e Nci non convergono e anche la parte di Forza Italia che avrebbe gradito la candidatura dell’assessore regionale alla Pubblica Istruzione sembra adesso indirizzarsi altrove

La posizione di Forza Italia

Ultimo tema proprio quello di Forza Italia che in larga parte aveva sponsorizzato proprio Lagalla ma adesso sembra mollarlo. Nei primi giorni della prossima settimana gli azzurri presenteranno il proprio nome quale candidato sindaco da offrire alla coalizione rispondendo, di fatto, alla sollecitazione di Renato Schifani.

La sintesi

La sintesi finale la si trarrà proprio la prossima settimana per comprendere su quale di questi candidati ci sarà una convergenza. Se non ci sarà un candidato unitario si rischia di andare alle consultazioni con almeno tre nomi in area Centrodestra