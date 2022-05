L'elenco dei candidati dell'esponente civica

Si avvicina il termine ultimo per la chiusura delle liste relative alle prossime elezioni di Palermo. Una deadline che gli uffici comunali hanno fissato per mercoledì 18 maggio alle ore 12:00. In prossimità di questo adempimento, la candidata a sindaco di Palermo Rita Barbera ha deciso di sciogliere le riserve sulla squadra di persone che comporrà le due liste a suo sostegno.

La prima lista di Rita Barbera

Le liste saranno depositate domani mattina, ma i nomi sono stati annunciati dall’entourage della candidata. Ed è proprio Rita Barbera a capitanare la sua prima lista. A seguire i nomi di Costantino Bivona, Maria Teresa Calcara, Alessandra Contino, attivista in ambito ambientale; e ancora Stefania Ferro, Filippa Crivello, Francesco Salvatore Gallina, Daniela Gemelli, nonchè l’operatrice dell’infanzia Giuditta Giammona.

Un mix di candidature civiche che comprende inoltre Marco Gnoffo, la docente Rosa Guagliardo, Marcello Iozzia, Domenico Licari, Francesco Lupoli, Giovan Battista Maggì, Vincenza Maria Malatino, Giovanni Maniscalco, Gabriella Mentesana, Santi Migliorino, Cristina Nasca, Tommaso Nicolicchia, Daniela Nucco, Francesco Parrino, Filippo Pillitteri, Davide Ragusa, Marta Rigano, Bartolomeo Antonio Rizzo, Giuseppe Sannasardo, Marco Siino, Salvatore Tallarita, Dario Rizzo, Clelia Xerra.

Il gruppo di Potere al Popolo

Con riguardo alla seconda lista a sostegno di Rita Barbera, ovvero Potere al Popolo, confermata la presenza dei due capolista Antonio Pellicane e Francesca Schirripa. Profili seguiti da Giuseppina Aiello, Mirko Bivona, Marcello Bondi, Maria Grazia Carini, Simona Carrara, Manuela Casamento, Giuseppe Coniglio, Giuseppe Cucuzza, Antonella D’Accardi, Azzurra De Luca, Andrea Fricano, Giovanna Gallina, Calogera Geraci, Fernando Grasso, Graziano Guarino, Marina Leggio, Maurizio Lupo, Pietro Milazzo, Marco Militello, Luigi Patti, Eugenio Piccilli, Maria Rosaria Radicella, Gabriele Rizzo, Elio Teresi, Stefania Trabona, Adriana Vecchietti, Fabrizio Verace.