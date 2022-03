Mentre si chiude l’accordo su Francesco Greco come candidato del centrodestra a sindaco di Palermo e si attende solo che sia lui a sciogliere la riserva dopo aver ricevuto l’investitura sia pure ufficiosa, dentro Forza Italia si consuma un confronto al vertice

Schifani si rivolge pubblicamente a Miccichè

A porre il tema è l’ex Presidente del Senato Renato Schifani che già una volta aveva vitato di esprimersi sul balzo in avanti sull’eventuale candidatura di Gianfranco Miccichè alla Presidenza della Regione sottolineando come si registrasse una deficit di confronto interno agli azzurri

Appello pubblico a scegliere un candidato sindaco

“Pure in giorni terribili, che scuotono le coscienze di tutto il mondo, la politica ha il dovere di fare il suo corso, specie in vista degli indifferibili appuntamenti elettorali. E proprio rispetto alle prossime amministrative ci sono alcuni interrogativi che meritano una risposta, a cominciare dall’atteggiamento di Forza Italia: perché il partito non indica un proprio candidato alle imminenti elezioni per il sindaco della città di Palermo, quando gli altri partiti di centrodestra lo hanno fatto?” dice in maniera chiara Schifani.

Riconoscibilità del candidato

“Centinaia di nostri elettori – prosegue – mi hanno posto questo quesito al quale non ho potuto rispondere, a causa della notoria assenza di luoghi di confronto nel partito in Sicilia. Mi vedo perciò costretto a porre il tema, pubblicamente, al coordinatore regionale Miccichè e al coordinatore nazionale Tajani. Ci mancano forse uomini o donne all’altezza? O manca la volontà politica di farlo?”

Serve una assunzione di responsabilità chiara

“Senza alcuna ambizione personale, credo davvero che un partito che ha fatto la storia d’Italia non possa e non debba abdicare a nuove assunzioni di responsabilità all’insegna del buon governo, come ha dimostrato di saper fare nel resto del Paese”, conclude

L’invito, senza pregiudizi, dunque è ad esprimersi su un nome in modo chiaro senza ricorrere ai si dice o alle indiscrezioni per identificare il candidato che rappresenti proprio Forza Italia