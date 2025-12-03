Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 8,30 il Convento Santa Maria di Gesù dei Frati Minori di Ispica (RG) ospiterà il Corso di Geotecnica per la determinazione dei valori caratteristici, organizzato dall’Ordine regionale dei Geologi della Sicilia, dall’Associazione Geologi liberi professionisti della provincia di Ragusa e da Betontest, laboratori tecnologici e di ricerca.

Il corso, che sarà trasmesso anche in streaming, si aprirà con i saluti di Giovanni Carnemolla presidente dell’Associazione Geologi liberi professionisti della provincia di Ragusa, Paolo Mozzicato presidente dell’Ordine regionale dei Geologi della Sicilia e Peter. Gatt presidente della Camera dei geologi di Malta. Due le sessioni previste. La prima, in mattinata, verterà sugli aspetti teorici. Orazio Barbagallo (Università Messina) parlerà della “Scelta della metodologia di calcolo”, secondo gli approcci statistico e geotecnico.





La sessione pomeridiana si focalizzerà sui “Segmenti di ricerca in terra iblea” con gli interventi di Corrado Monaca, amministratore unico dei laboratori Betontest, che presenterà “Innovazione tecnologica nel campo delle fondazioni con le Geoviti. Casi di studio”. Il suo intervento porterà all’attenzione dei professionisti la tecnologia delle fondazioni a vite, una soluzione che coniuga velocità di installazione, ridotto impatto ambientale e prestazioni elevate, come dimostrano le applicazioni già realizzate nel territorio. A seguire, Orazio Barbagallo interverrà su “Teoria dei piccoli campioni. Metodi statistici per la stima dei valori caratteristici”.

A conclusione dell’incontro, una relazione dedicata ai Metodi per la determinazione del valore caratteristico e una Sessione di domande e risposte.

La frequenza del Corso darà diritto ai crediti APC. Info e contatti: 3391147804 – 3385698916. Iscrizione obbligatoria entro giorno 04.12.2025 al seguente indirizzo di posta elettronica: info.ageoragusa@ageoragusa.it.

Luogo: Convento Santa Maria di Gesù dei Frati Minori, via Roma, 116, ISPICA, RAGUSA, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 08:30

Prezzo: 0.00

