“Mio fratello non era un mafioso e non era un boss. Nella sua vita ha commesso errori e li stava pagando”. E’ rattristato e deluso Giuseppe Rubino, 54 anni, per alcune cronache sui funerali del fratello Emanuele, 36 anni, morto alcuni giorni fa, il cui feretro è stato portato a Ballarò e in via Maqueda con un corteo di un centinaio di persone anticipato da ciclomotori rombanti e durante il quale sono stati esplosi fuochi d’artificio.

Le immagini del funerale pubblicate sui social hanno innescato la reazione del sindaco, di politici e del vescovo di Palermo. Rubino parla sotto il balcone di casa, dove sono affacciati alcuni suoi familiari, davanti allo striscione con la foto del fratello nel vicolo di Ballarò che sbuca in via Maqueda da dove è cominciato il corteo funebre che ha attraversato l’arteria pedonale per poi terminare nella chiesa del Carmine.

“Non abbiamo imposto a nessuno di abbassare le saracinesche o di chiudere l’attività commerciale – dice Rubino all’Ansa – E’ usanza del quartiere che quando qualcuno muore la sua bara venga portata in giro nei luoghi a lui cari. I commercianti se vogliono chiudono i locali durante il passaggio del feretro in segno di cordoglio. Quale sfida allo Stato?

Nel corteo con indosso la maglietta col volto di Emanuele c’erano anche commercianti del Bangladesh”. La famiglia Rubino abita a Ballarò da un secolo. Il nonno Santo ha aperto la prima impresa di onoranze funebri nel quartiere. Emanuele, che ha altri sei fratelli, era stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per il tentativo di omicidio, nel 2016, di un gambiano cui aveva sparato alla testa, e aveva subito altre condanne tra cui una a 9 anni e mezzo per estorsione a commercianti stranieri. E’ stato 13 anni in carcere e da circa 6 mesi era ai domiciliari a casa per motivi di salute. Alcuni commercianti di Ballarò, l’ultimo grande mercato alimentare della città, annuiscono mentre Giuseppe Rubino parla, e negano imposizioni e l’immagine di un quartiere sottomesso dalla paura e abitato da criminali.

Uno di loro ricorda quando un ristoratore in via Giovanni Grasso trovò un portafogli con dentro 600 euro, carte di credito e documenti di una turista originaria della provincia di Brescia e lo restituì a chi l’aveva smarrito. “Quando ci furono i funerali di Giuseppe La Barbera – dice un venditore di frutta – anche lui di Ballarò, operaio dell’azienda dell’acqua morto con altri 4 colleghi nella strage di Casteldaccia, anche la sua bara fu portata in giro nel quartiere e i negozianti chiusero le attività per i funerali. C’era anche il sindaco. Noi facciamo così per tutti i figli di Ballarò”.